США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні

Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було припинено у 2021 році

Сполучені Штати Америки і Російська Федерація досягли домовленості про відновлення прямої військової взаємодії на високому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У переговорах взяв участь генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США і верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Він провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України. Основною темою обговорення в Абу-Дабі став пошук шляхів припинення війни в Україні.

Згідно із заявою Європейського командування збройних сил США, відновлений канал зв'язку «забезпечить стабільний формат військової взаємодії в міру того, як сторони продовжують роботу над досягненням стійкого миру».

Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було офіційно припинено 2021 року – незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нинішня домовленість знаменує собою повернення до системного спілкування між військовим керівництвом сторін.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість точкової співпраці з Росією, попри принципову незгоду з повномасштабним вторгненням в Україну. За його словами, така стратегія є частиною «фундаментальної переорієнтації» зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа. Венс зауважив, що США мають прагнути до альянсів навіть із тими країнами, з якими мають глибокі розбіжності.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Сполученим Штатам пропозиції щодо усунення «серйозних бар’єрів» на шляху до повноцінного «оздоровлення» відносин між двома країнами.