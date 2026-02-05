Головна Світ Політика
США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Командувач Європейського командування США провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України
фото: AP

Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було припинено у 2021 році

Сполучені Штати Америки і Російська Федерація досягли домовленості про відновлення прямої військової взаємодії на високому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У переговорах взяв участь генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США і верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Він провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України. Основною темою обговорення в Абу-Дабі став пошук шляхів припинення війни в Україні.

Згідно із заявою Європейського командування збройних сил США, відновлений канал зв'язку «забезпечить стабільний формат військової взаємодії в міру того, як сторони продовжують роботу над досягненням стійкого миру».

Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було офіційно припинено 2021 року – незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нинішня домовленість знаменує собою повернення до системного спілкування між військовим керівництвом сторін.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість точкової співпраці з Росією, попри принципову незгоду з повномасштабним вторгненням в Україну. За його словами, така стратегія є частиною «фундаментальної переорієнтації» зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа. Венс зауважив, що США мають прагнути до альянсів навіть із тими країнами, з якими мають глибокі розбіжності.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Сполученим Штатам пропозиції щодо усунення «серйозних бар’єрів» на шляху до повноцінного «оздоровлення» відносин між двома країнами.

Теги: США росія переговори

