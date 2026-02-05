США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні
Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було припинено у 2021 році
Сполучені Штати Америки і Російська Федерація досягли домовленості про відновлення прямої військової взаємодії на високому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.
У переговорах взяв участь генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США і верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Він провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України. Основною темою обговорення в Абу-Дабі став пошук шляхів припинення війни в Україні.
Згідно із заявою Європейського командування збройних сил США, відновлений канал зв'язку «забезпечить стабільний формат військової взаємодії в міру того, як сторони продовжують роботу над досягненням стійкого миру».
Діалог на високому військовому рівні між Вашингтоном і Москвою було офіційно припинено 2021 року – незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нинішня домовленість знаменує собою повернення до системного спілкування між військовим керівництвом сторін.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість точкової співпраці з Росією, попри принципову незгоду з повномасштабним вторгненням в Україну. За його словами, така стратегія є частиною «фундаментальної переорієнтації» зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа. Венс зауважив, що США мають прагнути до альянсів навіть із тими країнами, з якими мають глибокі розбіжності.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Сполученим Штатам пропозиції щодо усунення «серйозних бар’єрів» на шляху до повноцінного «оздоровлення» відносин між двома країнами.
