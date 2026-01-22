Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні

Протягом грудня 2025 року армія РФ щодня втрачала тисячу військових загиблими

Генсек НАТО Марк Рютте на панельній дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі навів дані про ціну російського наступу, пише «Главком».

За словами Рютте, лише протягом грудня 2025 року армія РФ щодня втрачала тисячу військових загиблими. Загальні втрати за місяць перевищили 30 тис. осіб, що значно більше, ніж Радянський Союз втратив за всі десять років війни в Афганістані. Попри такі колосальні жертви, Кремль продовжує посилювати тиск на фронті та нарощувати інтенсивність атак.

Рютте закликав світову спільноту не відволікатися на дипломатичні суперечки навколо Гренландії, наголосивши, що пріоритетом номер один має залишатися підтримка Києва. Він нагадав, що наразі Україна здатна забезпечити лише 60% своїх потреб в електроенергії, а мільйони людей у столиці виживають під ударами ракет і дронів при 20-градусному морозі. Генсек підкреслив, що безпека Європи та США напряму залежить від здатності України встояти.

Водночас очільник Альянсу визнав критичну нестачу ресурсів для захисту українського неба. Він зазначив, що в Європі фактично не залишилося вільного озброєння та ракет-перехоплювачів, а нова фінансова допомога від Єврокомісії у розмірі €90 млрд почне надходити лише навесні. Рютте закликав союзників, зокрема США, діяти негайно, оскільки саме дефіцит засобів ППО та боєприпасів є зараз найбільш вразливим місцем української оборони.

Як відомо, українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провела серію стратегічних зустрічей на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Ключовими темами діалогу стали залучення капіталу для післявоєнного відновлення, гарантії безпеки та сталий економічний розвиток країни. Зокрема, представники України, серед яких Давид Арахамія та Олександр Камишін, провели переговори з керівництвом BlackRock – однієї з найпотужніших інвестиційних компаній світу, що вже бере участь у розробці планів економічної відбудови держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.