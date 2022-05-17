Росія збільшила чисельність кораблів у Чорному морі

Рашисти вивели у Чорне море сім десантних і чотири ракетні кораблі

Росія збільшила чисельність корабельного угруповання, виведеного в Чорне море. Наразі загрожують ракетними ударами, висадкою десанту і тримають блокаду судноплавства чотири ракетних та сім десантних кораблів ворога. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту… Водночас Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням», – зазначив Назаров.

За його словами, підрозділи ЗСУ завдають ворогу ударів на півдні України. Зокрема, вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів, «вгамовано» 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

У зоні уваги ОК «Південь» також ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера поблизу острова Зміїний.

Як раніше повідомлялося, на Півдні зберігається загроза ракетних обстрілів та висадки ворожого десанту.