Популісти можуть почати домінувати в більшості країн ЄС

Рівень популізму може ще більше зрости у разі переобрання Трампа

У Франції партія Ле Пен може отримати 30 місць у Європарламенті, тоді як партія Макрона всього 18

Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч, прогнозовано, пройде без урядовців з РФ та Ірану. І це зрозуміло. Але цікаво, що вона пройде й без крайніх правих та крайніх лівих Німеччини. І це правильно.

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Згадаю ще раз нещодавній звіт Європейської ради з міжнародних відносин, де вказується на ризик того, що «противники ЄС – популісти – можуть стати або найбільшою партією, або домінуватимуть у 18 із 27 країн блоку після виборів до Європарламенту влітку».

Зокрема, у звіті зазначається, що такий ризик є у Франції, Італії, Польщі, Голландії, Бельгії, Угорщині, Австрії, Словаччині та Чехії. Ті партії, які колись були екстремістськими або маргінальними, за прогнозами, будуть на другому місці в Німеччині, Швеції, Латвії, Болгарії, Естонії та Фінляндії, і третіми в Португалії.

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Згідно звіту, у Франції партія Ле Пен може отримати 30 місць у Європарламенті, тоді як партія Макрона всього 18. Партія соціал-демократів Шольца займе четверте або п'яте місце після ультраправої Альтернативи для Німеччини, а партія Орбана отримає вчетверо більше місць, ніж її опоненти.

Також констатується, що популізм може ще більше зрости у разі переобрання Трампа.