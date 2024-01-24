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Азербайджан оголосив про вихід з ПАРЄ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Азербайджан оголосив про вихід з ПАРЄ
Азербайджанський лідер у приміщенні Ради Європи у 2014 році
фото: Рада Європи

Азербайджанські депутати заявили, що ПАРЄ використовується як платформа для нападок на деякі держави-члени

Делегація Азербайджану заявила, що припиняє взаємодію з Парламентською асамблеєю Ради Європи та присутність у ній до подальшого повідомлення. Цю заяву делегація Азербайджану зробила перед початком пленарного засідання, на якому саме мали розглядати питання її повноважень, передає Укрінформ.

«Перед обличчям нестерпної атмосфери расизму, азербайджанофобії та ісламофобії, яка склалася в ПАРЄ, делегація Азербайджану ухвалює рішення припинити свою взаємодію і присутність у ПАРЄ до подальшого повідомлення», – йдеться в заяві.

Парламентська асамблея Ради Європи, як кажуть азербайджанські депутати, використовується як платформа для нападок на деякі держави-члени, а основні принципи ПАРЄ використовуються певними упередженими групами для просування своїх інтересів.

Дискусія між ПАРЄ та Азербайджаном розпочалася через те, що у Баку не запросили спостерігачів ПАРЄ на позачергові президентські вибори, які Ільхам Алієв проводить 7 лютого. Хоча Азербайджан як член організації мав це зробити.

Нагадаємо, український нардеп очолив Комітет ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб.

Стало відомо, що новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи.

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Теги: вибори Азербайджан

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