Азербайджан оголосив про вихід з ПАРЄ

Азербайджанський лідер у приміщенні Ради Європи у 2014 році

Азербайджанські депутати заявили, що ПАРЄ використовується як платформа для нападок на деякі держави-члени

Делегація Азербайджану заявила, що припиняє взаємодію з Парламентською асамблеєю Ради Європи та присутність у ній до подальшого повідомлення. Цю заяву делегація Азербайджану зробила перед початком пленарного засідання, на якому саме мали розглядати питання її повноважень, передає Укрінформ.

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«Перед обличчям нестерпної атмосфери расизму, азербайджанофобії та ісламофобії, яка склалася в ПАРЄ, делегація Азербайджану ухвалює рішення припинити свою взаємодію і присутність у ПАРЄ до подальшого повідомлення», – йдеться в заяві.

Парламентська асамблея Ради Європи, як кажуть азербайджанські депутати, використовується як платформа для нападок на деякі держави-члени, а основні принципи ПАРЄ використовуються певними упередженими групами для просування своїх інтересів.

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Дискусія між ПАРЄ та Азербайджаном розпочалася через те, що у Баку не запросили спостерігачів ПАРЄ на позачергові президентські вибори, які Ільхам Алієв проводить 7 лютого. Хоча Азербайджан як член організації мав це зробити.

Нагадаємо, український нардеп очолив Комітет ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб.

Стало відомо, що новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи.