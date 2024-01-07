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Конкурент Трампа заявив, що виведе США з НАТО у разі перемоги на виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конкурент Трампа заявив, що виведе США з НАТО у разі перемоги на виборах
Один із претендентів у кандидати в президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі
фото з відкритих джерел

Вівек Рамасвамі серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій

Один із претендентів у кандидати в президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі непублічно заявив, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО. Про це повідомляє Politico.

«Кандидат від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив багатьом людям, що він виведе США з НАТО якщо стане президентом», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у жовтні минулого року Рамасвамі сказав цьому ж виданню, що ідея виходу США з НАТО може бути «розумною», але прямо не підтримав ідею виходу Вашингтону з Альянсу.

Кандидат від республіканців, який також пропонував вивести США з ООН, зазначає Politico, у приватному житті дотримується думки, що вже давно настав час вивести США з НАТО.

Відповідаючи на запитання про ці його непублічні коментарі, речниця кампанії кандидата в президенти Рамасвамі Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати, що той робитиме стосовно НАТО, але не заперечила його позицію.

«Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій, та, за необхідності, перегляне нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після Холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з РФ», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Вівек Рамасвамі в рамках проведення дебатів назвав Зеленського «нацистом», а Україну – «недемократичною країною».

Як відомо, потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО у разі перемоги у президентських виборах. Хоч головним претендентом на майбутній пост президента США від республіканців залишається Дональд Трамп, Вівек Рамсвами став однією з найбільших несподіванок президентської кампанії у США.

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Теги: НАТО Дональд Трамп партії вибори у США окуповані території

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