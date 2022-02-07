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    Думки вголос

    Російській владі вдалося спровокувати зміни в оборонній політиці Швеції

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Особливе побоювання у Швеції викликає ризик дезінформаційних кампаній під час майбутніх виборів у вересні - Російській владі вдалося спровокувати зміни в оборонній політиці Швеції
    Особливе побоювання у Швеції викликає ризик дезінформаційних кампаній під час майбутніх виборів у вересні

    Швеція минулого місяця посилила свою військову складову на острові Готланд

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    Правительство Швеции на фоне российской агрессии возвращает орган по борьбе с дезинформацией времён Холодной войны – Агенство психологической защиты, сообщает The Guardian.

    По словам заместителя главы агентства, которого цитирует The Guardian, особые опасения вызывает риск дезинформационных кампаний во время предстоящих в сентябре выборов в Швеции. В качестве примеров российского вмешательства были приведены выборы в США в 2016 году и во Франции в 2017 году.

    Кроме того, Швеция в прошлом месяце усилила свою военную составляющую на острове Готланд.

    В общем, удалось российской власти спровоцировать изменения в оборонной политике даже у тех стран, которые давно находились в расслабленном состоянии.

    Ранее США вернули 56-е артиллерийское командование времён Холодной войны, базирующееся в Германии.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США пропаганда Швеция
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    Російській владі вдалося спровокувати зміни в оборонній політиці Швеції