Російській владі вдалося спровокувати зміни в оборонній політиці Швеції
Швеція минулого місяця посилила свою військову складову на острові Готланд
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Правительство Швеции на фоне российской агрессии возвращает орган по борьбе с дезинформацией времён Холодной войны – Агенство психологической защиты, сообщает The Guardian.
По словам заместителя главы агентства, которого цитирует The Guardian, особые опасения вызывает риск дезинформационных кампаний во время предстоящих в сентябре выборов в Швеции. В качестве примеров российского вмешательства были приведены выборы в США в 2016 году и во Франции в 2017 году.
Кроме того, Швеция в прошлом месяце усилила свою военную составляющую на острове Готланд.
В общем, удалось российской власти спровоцировать изменения в оборонной политике даже у тех стран, которые давно находились в расслабленном состоянии.
Ранее США вернули 56-е артиллерийское командование времён Холодной войны, базирующееся в Германии.
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Джерело: блог Олесі Яхно