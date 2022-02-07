Росія починає військові навчання біля Курил. Японія висловила протест

За словами генсека кабінету міністрів Хірокадзи Мацуно, вже є попередження про небезпеку для навігації у вказаному районі

Берегова охорона Японії вже попередила громадян про небезпеку пересування у районі проведення навчань

Уряд Японії висловив протест Росії у зв'язку з майбутніми військовими навчаннями в районі південної частини Курильських островів. Про це повідомив 7 лютого на пресконференції у Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

«Росія видала попередження про те, що військові навчання будуть проводитися із 8 лютого в районі на південний схід від острова Кунашир, – сказав він. – Ми заявили у зв'язку з цим Росії протест дипломатичними каналами».

Берегова охорона Японії, за словами Хірокадзу Мацуно, також опублікувала попередження про небезпеку для навігації у вказаному районі, а також попередила громадян про небезпеку пересування у районі проведення навчань.

Раніше газета Sankei повідомила, що Японія отримала попередження від Росії про майбутнє проведення ракетних навчань у великій зоні на схід від острова Хоккайдо, що включає Курили та протоку Лаперуза. Зазначається, що навчання йтимуть із перервами протягом лютого.

Нагадаємо, США просять Японію розглянути питання про введення обмежувальних заходів економічного характеру проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Також Сполучені Штати Америки та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями.



