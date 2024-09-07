Обстріл Павлограда: влада повідомила нові деталі

Унаслідок атаки загинула одна людина

У Павлограді Дніпропетровської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів, завданих 6 вересня, вже до 74 людей. Перед тим було відомо про понад 60 поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram.

«За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих», – розповів чиновник.

Напередодні також було відомо про одну загиблу людину через ракетний обстріл міста, для якого російські загарбники застосували балістичне озброєння.

Вчора близько сьомої години вечора в ОВА також повідомляли, що кількість постраждалих у Павлограді склала вже 64 особи.

Як повідомлялося, 6 вересня, російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Є постраждалі та руйнування. Лисак додав, що вже відомо про одного загиблого і кількість постраждалих зростає.

В регіоні була оголошена тривога через загрозу балістики. Зокрема, судячи з повідомлень, окупанти направили на Павлоград дві швидкісні цілі. Військові зафіксували їх у Харківській та Донецькій областях.

У Повітряних силах повідомили, що 6 вересня, близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області балістичною ракетою. «Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М» /KN-23 із Воронезької та Ростовської областей. Нажаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!» – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. З вечора і до пізньої ночі окупанти обстрілювали кілька районів області. Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних. Нікопольський район став мішенню для безпілотників, важкої артилерії та РСЗВ «Град». У Павлоградському та Синельниківському районах лунали вибухи та вирували пожежі. У Синельниківському районі вогонь знищив господарську споруду та пошкодив близько десяти приватних будинків.

Також у ніч на 6 вересня ворог атакував Львівську область трьома ударними дронами. Їх усі збили наші сили протиповітряної оборони. Загиблих чи постраждалих немає. Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував область трьома ударними безпілотниками. Усі їх наша ППО знешкодила.