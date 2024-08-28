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«Конотопська Відьма» за чотири дні прокату зібрала майже 12 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Конотопська Відьма» за чотири дні прокату зібрала майже 12 млн грн
«Конотопська Відьма» стала першою стрічкою з майбутньої лінійки жахів Film.ua Group
aото: сторінка «Конотопської відьми» у Facebook

Український горор «Конотопська Відьма» стартував у кінопрокаті 22 серпня.

За перші чотири дні показів у кінотеатрах України на фільм жахів режисера Андрія Колесника «Конотопська Відьма» продали понад 72,5 тис. квитків. Про це повідомляється в офіційному instagram-акаунті фільму.

Український горор «Конотопська Відьма» стартував у кінопрокаті 22 серпня. За перші чотири дні бокс-офіс стрічки склав 11,96 млн грн. Загальна кількість проданих квитків по всій країні сягнула 72 657.

Сценарій до фільму створив Ярослав Войцишек («Захар Беркут», «Сторожова застава», «Мавка. Лісова пісня»), який нині служить у ЗСУ. Картина стала режисерським дебютом Андрія Колесника. 

«Конотопська Відьма» стала першою стрічкою з майбутньої лінійки жахів Film.ua Group, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.

Сюжет оповідає про прадавню відьму з Конотопа, яка жорстоко вбиває російських окупантів - убивць її коханого. Кожна наступна смерть кривавіша за попередню.

Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова та зірка «Спіймати Кайдаша» і «Чорного ворона» Тарас Цимбалюк. Епізодичні ролі також зіграли ведучий і військовий Даніель Салем, актори і військові Олександр Печериця та Володимир Ращук, а також танцівник і модель ветеран Назар Грабар.

Нагадаємо,  22 серпня, у великий прокат вийшов містичний горор «Конотопська відьма». Однак варто зазначити, що цей фільм не є екранізацією відомої повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма». У стрічці представлена нова, оригінальна історія, яка фокусується на образі сучасної української жінки в контексті повномасштабної війни, що розгортається в Україні.

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Теги: кіно Україна фільм

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