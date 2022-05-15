На Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС
Збройні сили України пішли у контрнаступ у Харківській області
Українські війська перейшли у контрнаступ на північному сході Харківської області. Збройні сили України на цьому напрямку перебувають уже недалеко від кордону з Росією. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні у неділю, 15 травня.
«Будемо сподіватися, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча російські війська підірвали там три мости, що може справді дещо сповільнити наш контрнаступ», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що у Харківській області найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, але Збройні сили України там перейшли в контрнаступ.
За повідомленням американського Інституту вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.
Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.
Також днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.