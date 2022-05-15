На Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС

Якщо все складеться добре, найближчими днями ЗСУ на Харківщині зможуть вийти на український кордон

Збройні сили України пішли у контрнаступ у Харківській області

Українські війська перейшли у контрнаступ на північному сході Харківської області. Збройні сили України на цьому напрямку перебувають уже недалеко від кордону з Росією. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні у неділю, 15 травня.

«Будемо сподіватися, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча російські війська підірвали там три мости, що може справді дещо сповільнити наш контрнаступ», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, але Збройні сили України там перейшли в контрнаступ.

За повідомленням американського Інституту вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.

Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

Також днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.