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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС

    Якщо все складеться добре, найближчими днями ЗСУ на Харківщині зможуть вийти на український кордон - На Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС
    Якщо все складеться добре, найближчими днями ЗСУ на Харківщині зможуть вийти на український кордон
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили України пішли у контрнаступ у Харківській області

    Українські війська перейшли у контрнаступ на північному сході Харківської області. Збройні сили України на цьому напрямку перебувають уже недалеко від кордону з Росією. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні у неділю, 15 травня.

    «Будемо сподіватися, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча російські війська підірвали там три мости, що може справді дещо сповільнити наш контрнаступ», – сказав він.

    Раніше повідомлялося, що у Харківській області найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, але Збройні сили України там перейшли в контрнаступ.

    За повідомленням американського Інституту вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.

    Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

    Також днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон. Полонені назвалися жителями Красного Луча.

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    Теги: прикордонники росія МВС окупанти війна полон Україна кордон окупація радник час Вадим Денисенко #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС