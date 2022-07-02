Закінчується ціла геополітична епоха. Що буде далі?

Недосконалість багатьох світових інституцій та підходів у повній мірі проявилася після 24 лютого

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О будущем

Совершенно ясно, что уходит целая геополитическая эпоха. И, как это ни парадоксально, самым большим революционерам на просторах разных континентов оказалась Россия.

Россия, которая так боится всевозможных революций – от протестов на постсоветском пространстве до «арабской весны» – сама же спровоцировала поистине революционные изменения (что в сфере безопасности, что в сфере энергополитики, что в сфере информполитики). Как говорится, «дурная голова ногам покоя не дает».

Несовершенство многих институций и подходов (применительно к вызовам 21 века) в полной своей зримости проявилось после 24.02.2022. Вопрос в том, как быстро и в какую сторону будет перестраиваться мировая система после того, как Путин окончательно обнулил партию Сталин-Рузвельт-Черчилль. Уже сейчас навскидку можно формулировать такие вопросы.

1. Перестроится ли старые институции или появятся новые? НАТО перестраивается. ЕС только в процессе. ООН и ОБСЕ – пока нет.

2. Как будет корелироваться работа институциональных союзов и неформальных/локальных (двоек, троек, четвёрок и тд). За этот и предыдущий годы отчётливо проявились разные региональные союзы (ввиду общих угроз), а также союзы, выстроенные вокруг страны/лидера, не обременённых необходимостью согласовывать свои шаги со всеми странами (как Великобритания, например, в отношении ЕС).

3. Кто будет лидером ЕС? И как страна (сохранит ли Германия лидирующие позиции как самая крупная экономика ЕС) и на уровне личностей, что довольно остро ощущается.

4. Насколько сильным вторым полюсом (одним из полюсов) будет Китай?

5. Что будет на территории РФ? Когда-то Вадим Цимбурский писал об «Острове Россия». Он, правда, имел в виду, что эта изоляционистская (от Запада) концепция будет строиться не на войне и разрушении других, а на попытках посмотреть вовнутрь России (то есть, на созидательной логике). Но после объявления войны, по сути, всему цивилизованному миру стоит вопрос не только о победе Украины, но и том, как не допустить повторения.

6. Как быстро Беларусь в своём курсе отколется от РФ (это зависит напрямую от скорости падения режима Лукашенко) и примкнёт к Украине как центру демократических ценностей на постсоветском пространстве (а то, что Украина такой будет – нет сомнений даже).

7. Развивающиеся страны, что там будет происходить – сейчас (из-за войны) все внимание лидерам, но и внутри размывающихся стран идут процессы.

8. Удержится ли демократия как доминирующая форма большинства политических систем? С одной стороны, в мире растет количество сторонников демократий. Если к концу Второй Мировой войны в мире насчитывалось всего лишь 12 полноценных демократий, то уже в 1972 году их стало 44, а в 1993 – 72. Сейчас это 117 выборных демократий (из которых 90 считаются свободными и на практике). А с другой стороны, у демократических систем тоже есть уязвимости (с точки зрения гибридных вызовов). Несколько лет назад WVS (World Values Survey) реализовали интересный исследовательский проект, изучающий ценности и убеждения людей. В рамках проекта были опрошены более 73 тысяч человек из 57 стран, и более 91,6% опрошенных ответили, что демократия является хорошим методом управления страной. Но параллельно в этом же опросе было отмечено падение доверия к институтам (парламентам, правительствам, партиям) и наоборот – рост симпатий за последние десять лет к сильным лидерам. Косвенно это говорит о том, что общества разделяют саму идею демократии, но далеко не всегда ее реализацию.

Джерело: блог Олесі Яхно

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