Заява Зеленського про державний переворот – маркер ситуації, яка склалася у країні

Хтось зробив так, щоб в Офісі президента повірили в підготовку державного перевороту?

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Серьезное обвинение прозвучало по поводу госпереворота. Хотя, вижу, в ФБ уже много шуток.

Серьезное – безотносительно того, насколько этот вариант имеет отношение к реалиям или нет. Просто как маркер ситуации в целом.

Даже если никакой госпереворот не готовится (а если готовится, чего нельзя исключать, но тогда после А должно последовать Б, имею в виду реальные действия), получается, есть два варианта.

Или кто-то привел к тому, чтобы в Офисе президента поверили в подготовку госпереворота (то есть внедрил это мнение). Или ОП хочет, чтобы в это поверили другие (то есть, сами придумали).

Все три возможные варианта не вызывают восторга.

Джерело: блог Олесі Яхно

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