Заява Зеленського про державний переворот – маркер ситуації, яка склалася у країні
Хтось зробив так, щоб в Офісі президента повірили в підготовку державного перевороту?
Мовою оригіналу
Серьезное обвинение прозвучало по поводу госпереворота. Хотя, вижу, в ФБ уже много шуток.
Серьезное – безотносительно того, насколько этот вариант имеет отношение к реалиям или нет. Просто как маркер ситуации в целом.
Даже если никакой госпереворот не готовится (а если готовится, чего нельзя исключать, но тогда после А должно последовать Б, имею в виду реальные действия), получается, есть два варианта.
Или кто-то привел к тому, чтобы в Офисе президента поверили в подготовку госпереворота (то есть внедрил это мнение). Или ОП хочет, чтобы в это поверили другие (то есть, сами придумали).
Все три возможные варианта не вызывают восторга.
Джерело: блог Олесі Яхно