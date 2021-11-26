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    Думки вголос

    Заява Зеленського про державний переворот – маркер ситуації, яка склалася у країні

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Під час пресмарафону Зеленський зробив гучну заяву про те, що готується державний переворот - Заява Зеленського про державний переворот – маркер ситуації, яка склалася у країні
    Під час пресмарафону Зеленський зробив гучну заяву про те, що готується державний переворот

    Хтось зробив так, щоб в Офісі президента повірили в підготовку державного перевороту?

    Мовою оригіналу

    Серьезное обвинение прозвучало по поводу госпереворота. Хотя, вижу, в ФБ уже много шуток.

    Серьезное – безотносительно того, насколько этот вариант имеет отношение к реалиям или нет. Просто как маркер ситуации в целом.

    Даже если никакой госпереворот не готовится (а если готовится, чего нельзя исключать, но тогда после А должно последовать Б, имею в виду реальные действия), получается, есть два варианта.

    Или кто-то привел к тому, чтобы в Офисе президента поверили в подготовку госпереворота (то есть внедрил это мнение). Или ОП хочет, чтобы в это поверили другие (то есть, сами придумали).

    Все три возможные варианта не вызывают восторга.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: переворот Володимир Зеленський Офіс президента
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    Заява Зеленського про державний переворот – маркер ситуації, яка склалася у країні