Британія відреагувала на знищення російського корабля «Сергій Котов»

Шаппс заявив, що Чорне море більше «не є безпечним для флоту Путіна»

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував знищення російського патрульного корабля «Сергій Котов». Про це він написав у своєму X.

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За словами британського посадовця, Чорне море більше «не є безпечним для флоту Путіна», що донедавна «здавалося неможливим».

«Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими», – зазначив Шаппс.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

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Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

До слова, за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.