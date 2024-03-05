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Британія відреагувала на знищення російського корабля «Сергій Котов»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія відреагувала на знищення російського корабля «Сергій Котов»
Українські дрони сьогодні вразили російський корабель «Сергій Котов»
фото з відкритих джерел

Шаппс заявив, що Чорне море більше «не є безпечним для флоту Путіна»

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував знищення російського патрульного корабля «Сергій Котов». Про це він написав у своєму X.

За словами британського посадовця, Чорне море більше «не є безпечним для флоту Путіна», що донедавна «здавалося неможливим».

«Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими», – зазначив Шаппс.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

До слова, за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.

Теги: Велика Британія Грант Шеппс корабель росія флот РФ

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