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Придністров'я попросило допомоги у Путіна: у Тираспіль приїхала посол Великої Британії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Придністров'я попросило допомоги у Путіна: у Тираспіль приїхала посол Великої Британії
Ферн Хорін є надзвичайний і повноважний посол Великої Британії та Північної Ірландії в Молдові
фото: novostipmr.com

Напередодні у Тирасполі побував представник Держдепу з питань Східної Європи Крістофер Сміт

Услід за посланцями з США та України, Придністров’я відвідала посол Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії та Північної Ірландії в Молдові Ферн Хорін зустрілася із керівником окупаційної адміністрації у Придністров'ї Вадимом Красносельським.

Відмітимо напередодні у Тирасполі побував представник Держдепу з питань Східної Європи Крістофер Сміт, а також український посол із надзвичайних доручень Паун Роговей.

Придністров'я попросило допомоги у Путіна: у Тираспіль приїхала посол Великої Британії фото 1

В рамках усіх зустрічей наскрізною темою було повернення до формату врегулювання. Як йдеться у матеріалі «Главкома» «Придністровський «Чорний лебідь», все частіше лунають заклики провести переговори між Тирасполем та Кишиневом у форматі «1+1» без залучення третіх сторін.

Разом з тим, у коментарі «Главкому» лідер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що повернення до традиційного формату придністровського врегулювання «5+2», де Тирасполь й Кишинів – сторони конфлікту, Україна, Росія, ОБСЄ – посередники, а США та ЄС- спостерігачі.

«Це був би подарунок Росії», – сказав Гросу.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.

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Теги: Молдова Велика Британія Придністров'я

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