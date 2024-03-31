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У Туреччині пройшли місцеві вибори

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Туреччині пройшли місцеві вибори
У Туреччині було відкрито понад 206 тис. виборчих дільниць
фото: AP

Наразі триває підрахунок голосів

31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах. У виборах змагалися кандидати від 34 політичних партій, по всій країні було відкрито понад 206 тис. виборчих дільниць. Про це пише Anadolu.

Під час недільного голосування громадяни Туреччини обирали мерів та членів муніципальних рад на наступні пʼять років. За посади змагалися представники 34 політичних партій.

Серед головних конкурентів – партія президента Реджепа Таїпа Ердогана «Партія справедливості і розвитку», головна опозиційна партія «Республіканська народна партія» (CHP), «Партія націоналістичного руху» (MHP), «Хороша партія» (IYI) та «Демократична народна партія». 

Як зазначає Reuters, партія Реджепа Тайїпа Ердогана на цих виборах має мету повернути під свій контроль міста, втрачені під час виборів у 2019 році. Тоді перемогу зокрема у Стамбулі та Анкарі здобула опозиційна Республіканська народна партія (CHP).

Підрахунок голосів триває. Після перших підрахунків на місцевих виборах лідирує опозиційний кандидат від Туреччини та чинний мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Телеканал NTV повідомив, що головна опозиційна Республіканська народна партія (CHP) отримала трохи більше 50% голосів у Стамбулі після підрахунку 55% бюлетенів. Мурат Курум, кандидат від Партії справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана, мав 41%.

У столиці Туреччини Анкарі кандидат від CHP лідирував з 58,37%, а кандидат від правлячої партії отримав 34% при 33% підрахованих бюлетенів.

Відповідно до попередніх результатів, опублікованих державним мовником TRT, CHP також лідирує в третьому за величиною місті Туреччини Ізмірі та лідирує в 36 із 81 провінції країни.

Нагадаємо, місцеві вибори в Туреччині стануть історичними для однієї людини: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорив про них як про свої «останні вибори» перед тим, як він передасть відповідальність наступному поколінню.

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Теги: Туреччина вибори

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