Омбудсмен Туреччини їде до полонених в Україні та Росії – Sabah
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч відвідає табори полонених на території України та Росії
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч має намір відвідати полонених в Україні та Росії. Про це пише турецька газета Sabah.
«Наша робота стане важливим кроком для створення так званого «коридору гуманності». Він включає роботу із дітьми, які втратили свої родини і полонених, які возз’єднуються зі своїми родинами», – йдеться у публікації газети.
Представник планує проінспектувати полонених цього тижня в обох країнах. Спочатку Малкоч вирушить в Україну, а потім – до Росії.
«Туреччина, яка проводила мирну дипломатію для припинення війни між Росією та Україною, тепер перевірить табори для полонених в обох країнах. Делегація на чолі з президентом Інституту омбудсмена та головним омбудсменом Шерефом Малкочем цього тижня спочатку огляне табори для полонених в Україні. Потім аналогічна робота буде проведена в Росії», – зазначає видання.
До слова, в Європі панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни, тоді як Туреччина стала «острівцем стабільності». Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на мітингу, проведеному його партією у Бурдурі.
«У багатьох європейських країнах панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни на них, попри все це Туреччина піднялася як острівець стабільності», – зауважив Ердоган. За його словами, нині «ніхто не знає, що станеться завтра або де спалахне криза», але в Туреччині здебільшого викликають занепокоєння події, які відбуваються за її кордонами, а не у самій країні.
Нагадаємо, Туреччина готова до будь-якої ролі, аби сприяти переговорам між Україною та Росією – Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах та дав йому обіцянку.
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