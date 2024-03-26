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Омбудсмен Туреччини їде до полонених в Україні та Росії – Sabah

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Омбудсмен Туреччини їде до полонених в Україні та Росії – Sabah
Шереф Малкоч цього тижня їде із місією до України
фото із відкритих джерел

Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч відвідає табори полонених на території України та Росії 

Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч має намір відвідати полонених в Україні та Росії. Про це пише турецька газета Sabah.

«Наша робота стане важливим кроком для створення так званого «коридору гуманності». Він включає роботу із дітьми, які втратили свої родини і полонених, які возз’єднуються зі своїми родинами», – йдеться у публікації газети.

Представник планує проінспектувати полонених цього тижня в обох країнах. Спочатку Малкоч вирушить в Україну, а потім – до Росії.

«Туреччина, яка проводила мирну дипломатію для припинення війни між Росією та Україною, тепер перевірить табори для полонених в обох країнах. Делегація на чолі з президентом Інституту омбудсмена та головним омбудсменом Шерефом Малкочем цього тижня спочатку огляне табори для полонених в Україні. Потім аналогічна робота буде проведена в Росії», – зазначає видання.

До слова, в Європі панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни, тоді як Туреччина стала «острівцем стабільності». Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на мітингу, проведеному його партією у Бурдурі.

«У багатьох європейських країнах панує тривога через небезпеку поширення російсько-української війни на них, попри все це Туреччина піднялася як острівець стабільності», – зауважив Ердоган. За його словами, нині «ніхто не знає, що станеться завтра або де спалахне криза», але в Туреччині здебільшого викликають занепокоєння події, які відбуваються за її кордонами, а не у самій країні.

Нагадаємо, Туреччина готова до будь-якої ролі, аби сприяти переговорам між Україною та Росією – Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах та дав йому обіцянку.

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Теги: омбудсмен новости криза президент робота тривога діти табір полон обмін полоненими Туреччина

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