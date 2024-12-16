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Нові санкції проти РФ та вотум недовіри Шольцу. Головне за 16 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нові санкції проти РФ та вотум недовіри Шольцу. Головне за 16 грудня
фото з відкритих джерел

Голови Міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії

ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу, Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. «Главком» склав добірку новин 16 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу

Бундестаг оголосив вотум недовіри до уряду німецького канцлера Олафа Шольца. З-поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольца висловили лише 207 (це чисельність фракції Соціал-демократичної партії Шольца в Бундестазі), 394 – висловили недовіру, а 116 – утримались.

Таким чином, Бундестаг висловив недовіру федеральному уряду. Тепер Шольц має звернутись до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням про розпуск парламенту.

Формально Штайнмаєр має 21 день на ухвалення рішення, але він уже раніше погодив дату дострокових виборів – 23 лютого 2025 року. Чинний уряд продовжить свою роботу аж до проведення позачергових виборів.

ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії

Голови Міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Вони націлені на російський «тіньовий флот» та покликані послабити військово-промисловий комплекс РФ.

До санкційного списку потрапили 84 осіб та організацій:

  • 54 фізичні особи;
  • 30 юридичних осіб, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також ЄС запровадив санкції проти військового підрозділу, причетного до удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також керівників провідних компаній енергетичного сектору, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обходження санкцій. Також у списку – два високопосадовці з Північної Кореї.

Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він став десятим. Список матеріалів, які планують відправити до Києва, залишається конфіденційним, як і в попередніх пакетах військової допомоги для України.

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що триває підготовка до «другої мирної конференції за участю Росії, а також партнерів, таких як Китай, Індія та Бразилія». Міністр нагадав, що на зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи у Фьюджі в листопаді «було підтверджено ключову роль підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення».

Крім того, Таяні підкреслив, що така відданість «ставить Італію на передову напередодні конференції з відновлення України, яку ми організуємо в Римі в липні».

ВАКС зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Кириленка

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації, та дозволив йому пересуватися по Україні.

Так, 12 грудня суд постановив змінити Кириленку запобіжний захід, застосований до нього, а саме скасував обов'язок носити  електронний засіб контролю та замінив заборону не покидати Київ на межі України. 

Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Донецької області. Дрони завдали точкових ударів по артилерійських та мінометних складах ворога біля села Маркіне. 

На складі знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру. У результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

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Теги: Олаф Шольц війна санкції Європейський союз військова допомога

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