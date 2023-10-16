Головна Думки вголос Дмитро Золотухін
search button user button menu button
Дмитро Золотухін Медіаексперт

Війна в Ізраїлі. Росіяни вигадали дивний фейк

glavcom.ua
Рупори Кремля розганяють чергову ІПСО
фото з відкритих джерел

У середньому українці ставляться до євреїв найтолерантніше в Європі

Можу експертно підтвердити, що російські спецслужби сформулювали та активно просувають цікаву конструкцію рефлексивного управління масами в Україні (та, частково, Польщі).

Наратив полягає в тому, що Ізраїль, нібито, програє війну арабам і ізраїльтяни поїдуть до України, щоб жити тут і купувати землю, інвестуючи в нерухомість в Україні.

З одного боку, треба сказати, що в сфері рефлексивного управління (ненавиджу слово ІПСО і прошу вас його ніколи не використовувати) росіяни активно розвиваються і роблять значні успіхи.

З іншого боку, у росіян – така сама проблема як і у тих українських спеціалістів, які працюють по російському інфопростору. Вони не розуміють нас, але думають, що розуміють. Ми не розуміємо їх, але думаємо, що можемо інспірувати там якісь заворушення. (В цьому контексті днями дуже повеселив Олексій Мацука, говорячи, що росіяни будуть дивитися телеканал FreeDom, коли звєргатимуть царя... Дякую, поржав)

Але, повернемося до проблеми.

Наукові дослідження показують, що не зважаючи на існування побутового антисемітизму в українському середовищі, в середньому українці ставляться до євреїв, як до людей, що проживатимуть поруч – найтолерантніше в Європі.

Це означає, що російська операція по рефлексивному управлінні попадає поки що «в молоко». Особливо смішно, що «експертом» по переселенню євреїв до України було обрано Іллю Ківу.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль інформаційна війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У хмарочосі Мундсбурга в Гамбурзі живе 350 біженців
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
20 вересня, 10:00
Ціни на життя у Чехії не надто відрізняються від українських
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
26 вересня, 08:14
Армія оборони Ізраїлю здійснила низку авіаударів у секторі Гази
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
8 жовтня, 06:35
За словами Лаврова, зброя, яка отримала Україна «розповзається по всьому світу через контрабандистів та торгівців»
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
9 жовтня, 14:57
Речник Білого дому Джон Кірбі
Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль
10 жовтня, 04:13
Глава Пентагону Ллойд Остін
Глава Пентагону відповів, чи зможуть США одночасно надавати допомогу Україні й Ізраїлю
13 жовтня, 02:20
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
Сьогодні, 02:10
США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі
США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі
9 жовтня, 16:57
Члени палестинської родини вибігають із розбомбленого будинку під час ізраїльських авіаударів по Газі
«Це воєнний злочин». Human Rights Watch засудила облогу Гази Ізраїлем
10 жовтня, 06:41

Дмитро Золотухін

Війна в Ізраїлі. Росіяни вигадали дивний фейк
Війна в Ізраїлі. Росіяни вигадали дивний фейк
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
Вічна війна? Що чекає на Україну
Вічна війна? Що чекає на Україну
Похорон Пригожина перетворили на фарс
Похорон Пригожина перетворили на фарс
Провокація Ларса фон Трієра. Що мають зрозуміти українці
Провокація Ларса фон Трієра. Що мають зрозуміти українці
Європа починає готуватися до розпаду Росії?
Європа починає готуватися до розпаду Росії?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
44K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
28K
Помер легендарний український співак
15K
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
12K
У Дніпрі прогриміли вибухи
9240
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту