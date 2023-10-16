Війна в Ізраїлі. Росіяни вигадали дивний фейк

У середньому українці ставляться до євреїв найтолерантніше в Європі

Можу експертно підтвердити, що російські спецслужби сформулювали та активно просувають цікаву конструкцію рефлексивного управління масами в Україні (та, частково, Польщі).

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Наратив полягає в тому, що Ізраїль, нібито, програє війну арабам і ізраїльтяни поїдуть до України, щоб жити тут і купувати землю, інвестуючи в нерухомість в Україні.

З одного боку, треба сказати, що в сфері рефлексивного управління (ненавиджу слово ІПСО і прошу вас його ніколи не використовувати) росіяни активно розвиваються і роблять значні успіхи.

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З іншого боку, у росіян – така сама проблема як і у тих українських спеціалістів, які працюють по російському інфопростору. Вони не розуміють нас, але думають, що розуміють. Ми не розуміємо їх, але думаємо, що можемо інспірувати там якісь заворушення. (В цьому контексті днями дуже повеселив Олексій Мацука, говорячи, що росіяни будуть дивитися телеканал FreeDom, коли звєргатимуть царя... Дякую, поржав)

Але, повернемося до проблеми.

Наукові дослідження показують, що не зважаючи на існування побутового антисемітизму в українському середовищі, в середньому українці ставляться до євреїв, як до людей, що проживатимуть поруч – найтолерантніше в Європі.

Це означає, що російська операція по рефлексивному управлінні попадає поки що «в молоко». Особливо смішно, що «експертом» по переселенню євреїв до України було обрано Іллю Ківу.