Ця операція увійде до історії: Ізраїль показав Росії її місце в Сирії

Схема ударів армії Ізраїля

Операція в Сирії - важливий урок для авіації України

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Эта дерзкая операция войдет в историю войны в воздухе!

ВВС Израиля незаметно для РФ разбомбили объекты в зоне действия новейших российских ЗРК С-400, С-300 и «Панцырь-С1», сбит российский разведчик Ил-20 - 15 российских военных уничтожено. Израиль показал низкий уровень боеспособности российских ВКС одним ударом.



Как только доходит до реального боя, когда противник диктует инициативу и грамотно планирует свои действия, так сразу армия Путина показывает низкую боеспособность, не умение реагировать на внезапные действия.



Вчера вечером Израиль осуществил одну из самых смелых и эффективных операций на территории Сирии, которая войдет в историю также как блестящий разгром советской ПВО в июне 1982 в долине Бекаа. Благодаря данным Минобороны РФ мы можем полностью реконструировать ход операции.



Военно-морская база Латакия является одной из ключевых для режима Асада, для российской армии и ее союзников - террористов «Хезболлах». База охраняется в том числе российскими подразделениями, и находится под прикрытием средств ПВО ВС РФ. Вблизи Латакии находится главная база Воздушно-космических сил ВС РФ - Хмеймим, и главная военно-морская база ВМФ - Тартус. Район максимально плотно прикрыт российскими средствами ПВО и радиоэлектронной разведки, а также средствами ПВО и РЭР армии Асада, оснащенной российским оружием.

Однако 17 сентября израильский налет не был обнаружен системами ПВО РФ и Сирии, внезапность была полной.



Израильские самолеты совершили заход на Латакию со стороны моря. Это было неожиданно для россиян. Гористая местность Сирии способствует воздушным атакам на малых высотах - для радаров много мертвых зон. Однако с другой стороны появляется вероятность визуального обнаружения, и попадания в зону плотного огня зенитных установок и всех видов ракет. В таком хорошо защищенном районе как Латакия все подходы наверняка контролируются, радаров там достаточно. И вот для обеспечения внезапности израильтяне решили зайти над морем. Оборона с моря усилена мощной ПВО российских боевых кораблей, россияне на этом направлении, казалось, лучше всего контролируют обстановку. Причем никакой расслабленности в системе российской ПВО и в ВКС, оснащенных современными перехватчиками Су-35, не было. Авиаудары Израиль и страны НАТО наносят по Сирии не часто, но регулярно, и бдительность дежурных проверяется многократно, системы ПВО совершенствуются всеми силами.



И что же сделали евреи? Они гибко использовали изменения воздушной обстановки и отвлечение внимания российских и сирийских операторов РЛС.



Базу прикрывают не только радары - россияне развернули в этом районе мощную систему радиоэлектронной разведки. Все самые современные средства РЭР ВС РФ испытывают в боевой обстановке как на Донбассе так и в Сирии. Для контроля обстановки в воздухе патрулировал российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который обеспечивает мониторинг всех средств радиосвязи и излучений радаров на большой территории. В районе Латакии в это время патрулировал французский фрегат «Овернь», его сопровождал российский сторожевой корабль «Пытливый». В 22.00 в районе Латакии сложилась такая обстановка. Ил-20 завершал патрулирование и начал снижение для захода на посадку, занял эшелон около 5-6 километров. А фрегат «Овернь» во время движения, по российским данным, осуществил запуск крылатых ракет. Правда, российские источники не указывают куда стреляли французы, никаких претензий сирийский режим не предъявил, Франция ракетный удар пока не подтверждает, так что это заявление российских военных может оказаться недостоверным. Фактом является то, что за действиями «Оверни» россияне следили пристально.



Именно это момент был выбран израильтянами для атаки.



4 истребителя Ф-16 незаметно для россиян совершили взлет с авиабазы, и в 22.00 на сверхмалой высоте в несколько метров осуществили заход на Латакию со стороны моря, довольно близко пролетев от французского фрегата, чтобы отметка цели на экране радара совпадала с отметкой «Оверни». В этот момент на командный пункт российской армии в Сирии позвонил офицер связи ЦАХАЛ и сообщил, что через минуту будет нанесен удар. Времени среагировать уже не было. Израильские самолеты совершенно запутали ПВО тем, что заход для удара был выполнен прямо под российским разведчиком ИЛ-20, в коридоре, который был предоставлен для посадки! Показательно, что даже в этот момент Ил-20 не сумел обнаружить присутствие в воздухе противника в такой близости от себя. Российские перехватчики Су-35, которые дежурят на Хмеймиме специально для борьбы с такими атаками, взлететь просто не успели, и в бой не вступили.



Ф-16 атаковали объекты в Латакии высокоточными управляемыми бомбами GBU-39 - это боеприпасы малозаметные для систем ПВО, с мощной фугасной боевой частью, которые не дают большого числа осколков. Израиль применяет такие бомбы для ударов в зонах плотной жилой застройки, чтобы снизить вероятный урон для мирного населения. Судя по одному заходу на цель на сверхмалых высотах в зоне плотной застройки, цели атаки подсвечивались корректировщиками с земли. Бомбы поразили военную базу сирийцев, аэродром, завод и нефтебазу. Один самолет - один заход - одна бомба - одна цель.



Боевая тревога, и проснулись все средства ПВО. Но было поздно - обнаружить Ф-16 никто не смог. Объекты были атакованы из того воздушного коридора, где шел на посадку Ил-20. В 22.10 израильские Ф-16 выполнили задачу, и успешно без потерь завершили операцию.



По иронии, пропаганда Асада сразу же заявила, что потерь нет, что их ПВО отразила израильский налет! И оказалось, что сирийцы действительно поразили цель!



«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Да! Построенная российскими специалистами система ПВО Сирии не сумела сориентироваться в обстановке, и в результате во время налета сирийцы отстрелялись не по Ф-16, а по российскому Ил-20, который был сбит в 22.07 сирийцами. Все 15 членов экипажа были уничтожены вместе с машиной. Российские неофициальные источники сообщают про пуск ракеты С-400 по израильтянам, но если россияне что-то и успели предпринять, все было безуспешно. Достойно внимания, что для достижения внезапности израильские системы радиоэлектронной борьбы не забили помехами сирийскую и российскую ПВО, внезапность была достигнута прежде всего благодаря пролету на сверхмалых высотах. Российские источники вообще не отметили работу израильской РЭБ, и судя по поражению Ил-20, системы наведения все-таки работали.



Очевидно, ЦАХАЛ спланировал операцию гибко, чтобы атака состоялась в благоприятный момент и были использованы отвлекающие противника факторы, которые дезориентируют дежурные силы ПВО.



Операция в Сирии - важный урок для авиации Украины. Оказывается, при точном расчете авиация может действовать успешно даже в зоне максимальной плотности российской ПВО, при этом вполне обычные самолеты, не «Стелсы» и не Ф-35, а далеко не новые Ф-16, остались не обнаруженными до момента удара, благодаря сверхмалым высотам полета и достижению внезапности.



Теперь Россия угрожает атаковать Израиль: «Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», заявил генерал Конашенков.

Израиль выразил соболезнования РФ в результате гибели 15 человек, однако:



«Израиль возлагает полную ответственность на режим Ассада за это. Израиль также считает, что Иран и Хизболла несут ответственность за этот трагический инцидент.



Израильские ВВС атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражение для террористической организации Хизболла. Это оружие предназначалась для использования против Израиля, нагнетая угрозу».



Это означает - бомбили и бомбить будем, несмотря на российские ВКС и ПВО.



Рискнет ли Путин атаковать израильскую армию? Ну-ну, пусть попробует - только надо для этого завезти в Сирию побольше гробов.



Карта обстановки подготовлена МО РФ.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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