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    Думки вголос

    Новий монолог президента: досягненя і проколи Зеленського

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Президент прогулявся центром міста і розповів українцям про свої успіхи - Новий монолог президента: досягненя і проколи Зеленського
    Президент прогулявся центром міста і розповів українцям про свої успіхи
    Фото: Главком

    Спілкування з народом

    З хорошого:

    1. Розповідь про свої пріоритети і своє ставлення до подій тижня, це буде регулярно.
    2. Співчуття родині загиблого Євгена Коростельова.
    3. Бюджет країни вперше прийняли вчасно і без будь-чиїх «хотелок».
    4. До зими країна повністю готова за запасами палива.
    5. Спірне питання про продаж землі іноземцям буде прийматися на референдумі, ліміт на покупку землі в одні руки буде скорочений, 4 мільярди буде виділено для допомоги фермерам.
    6. До кінця цього року буде закуплено 500 машин «швидкої допомоги».

    З поганого:

    1. Нічого не сказав про вчинені ним кадрові перестановки в СБУ.
    2. Вкрадене обладнання на кораблях попросить повернути Росію, образа подається як нічого не значущий факт.
    3. Ні слова про розслідування справ по Майдану, боротьбі з корупцією та правоохоронної діяльності.
    4. Ні слова про справу «Привату» і заявах Коломойського.
    5. Ні слова про резонансну відставку Лани Зеркаль, про заходи в оборонній системі країни під час війни, тільки слова про припинення війни і підготовки до «нормандської» зустрічі.

    З курйозів:

    1. Президент не наважився продовжити початий ним словесний конфлікт з Юлією Тимошенко.
    2. Зеленський відмовився від «Тесли» Богдана для запису монологу незважаючи на холод.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ бюджет українці Володимир Зеленський президент
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