Новий монолог президента: досягненя і проколи Зеленського
Президент прогулявся центром міста і розповів українцям про свої успіхи
Фото: Главком
Спілкування з народом
З хорошого:
- Розповідь про свої пріоритети і своє ставлення до подій тижня, це буде регулярно.
- Співчуття родині загиблого Євгена Коростельова.
- Бюджет країни вперше прийняли вчасно і без будь-чиїх «хотелок».
- До зими країна повністю готова за запасами палива.
- Спірне питання про продаж землі іноземцям буде прийматися на референдумі, ліміт на покупку землі в одні руки буде скорочений, 4 мільярди буде виділено для допомоги фермерам.
- До кінця цього року буде закуплено 500 машин «швидкої допомоги».
З поганого:
- Нічого не сказав про вчинені ним кадрові перестановки в СБУ.
- Вкрадене обладнання на кораблях попросить повернути Росію, образа подається як нічого не значущий факт.
- Ні слова про розслідування справ по Майдану, боротьбі з корупцією та правоохоронної діяльності.
- Ні слова про справу «Привату» і заявах Коломойського.
- Ні слова про резонансну відставку Лани Зеркаль, про заходи в оборонній системі країни під час війни, тільки слова про припинення війни і підготовки до «нормандської» зустрічі.
З курйозів:
- Президент не наважився продовжити початий ним словесний конфлікт з Юлією Тимошенко.
- Зеленський відмовився від «Тесли» Богдана для запису монологу незважаючи на холод.
Джерело: блог Юрія Бутусова
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