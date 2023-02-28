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Вступ України в ЄС: Зеленський закликав Європу діяти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України в ЄС: Зеленський закликав Європу діяти
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Рік тому Україна подала заявку на вступ України до Євросоюзу

Час настав: Зеленський закликав почати переговори про вступ України в ЄС

У річницю подання заявки на членство в Європейському Союзі президент Володимир Зеленський заявив, що саме з Україною проєкт мирної, вільної та об’єднаної Європи стане довершеним. Про це Зеленський написав у  Telegram.

Рік тому, на п’ятий день повномасштабної війни Україна подала заявку на вступ України до Євросоюзу. «Ми здобули кандидатство. Цього року час для рішення про початок переговорів щодо членства. Саме з Україною величний проект мирної, вільної та об’єднаної Європи стане довершеним. Ми разом у боротьбі, а отже, будемо разом і в перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода», – зазначив він.

Напередодні саміту Україна-ЄС депутати Європарламенту схвалили резолюцію, у якій вкотре підтримали членство України в ЄС. Але наголосили: процес вступу має ґрунтуватися на заслугах.

Нагадаємо, переговори щодо початку вступу України до Європейського Союзу перенесли з осені на весну 2023 року. 

Раніше, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю «Главкому» розповіла, що президент Володимир Зеленський дав доручення виконати 100% завдань щодо підготовки до членства України в Євросоюзі. Урядовиця наголосила, що шлях до членства в ЄС «іноді важливіший навіть за саме членство».

Теги: Свобода Європа Володимир Зеленський Україна президент переговори

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