Яку ціну має громадянська активність?

Середня заробітна плата в Південній Кореї - одна з найвищих в світі - в 2018-му році склала понад 2100 доларів після сплати податків

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В 2016-м году в Южной Корее журналисты провели расследование и обнаружили, что подруга президента незаконно вмешивается в государственные дела и лоббирует интересы частного бизнеса. Свыше миллиона человека вышли на улицу для участия в мирных митингах протеста в Сеуле на протяжении нескольких месяцев, в результате было проведено расследование прокуратуры, полностью подтвердившее вину. Президент Пак Кын Хе трижды публично просила прощения у своего народа, тем не менее, ей был вынесен импичмент и она оставила занимаемый пост.

В 2018-м году в Румынии правительство отменило криминальную ответственность за некоторые виды коррупционных преступлений. В нескольких мирных демонстрациях протеста в Бухаресте приняло участие свыше 200 тысяч человек, постановление было отменено.

В 2019-м году в Украине журналистское расследование обнаружило, что сын друга президента, одного из высших государственных деятелей, незаконно лоббировал частную компанию для получения государственных заказов. Оказалось, что все силовые структуры - прокуратура, СБУ, налоговая и даже Национальное антикоррупционное бюро не только были в курсе аферы на протяжении трех лет, но и содействовали преступной деятельности.

В Киеве на митинг протеста вышло несколько сот человек, акция была не мирной, и закончилась дракой с полицией. Мирных акций не было вообще.

В 2019-м Конституционный суд отменил статью уголовного кодекса об ответственности чиновников за незаконное обогащение. На следующий день на мирную акцию протеста под КС вышло 10 человек. Не тысяч - а просто 10 человек.

Мирные гражданские протесты позволяют объединить максимальное число людей и максимально эффективно показать силу и влияние общественного мнения на политику в демократических странах. Благодаря такому давлению власти начинают устранять проблемы. Какова цена такой гражданской активности?

Средняя заработная плата в Южной Корее - одна из самых высоких в мире - в 2018-м году составила свыше 2100 долларов после уплаты налогов. При этом Южная Корея продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей.

Средняя заработная плата в Румынии - 500 долларов после уплаты налогов.

Средняя заработная плата в Украине - 300 долларов после уплаты налогов.

Это не государство такие порядки наводит, это не государство вдруг выдает всем зарплаты большие и социальную помощь, и не какой-то великий вождь - это работа гражданского общества. Это наше отношение к тому, что происходит в нашей стране.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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