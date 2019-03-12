  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Яку ціну має громадянська активність?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Яку ціну має громадянська активність?

    Середня заробітна плата в Південній Кореї - одна з найвищих в світі - в 2018-му році склала понад 2100 доларів після сплати податків

    Мовою оригіналу

    В 2016-м году в Южной Корее журналисты провели расследование и обнаружили, что подруга президента незаконно вмешивается в государственные дела и лоббирует интересы частного бизнеса. Свыше миллиона человека вышли на улицу для участия в мирных митингах протеста в Сеуле на протяжении нескольких месяцев, в результате было проведено расследование прокуратуры, полностью подтвердившее вину. Президент Пак Кын Хе трижды публично просила прощения у своего народа, тем не менее, ей был вынесен импичмент и она оставила занимаемый пост.

    В 2018-м году в Румынии правительство отменило криминальную ответственность за некоторые виды коррупционных преступлений. В нескольких мирных демонстрациях протеста в Бухаресте приняло участие свыше 200 тысяч человек, постановление было отменено.

    Читайте також

    В 2019-м году в Украине журналистское расследование обнаружило, что сын друга президента, одного из высших государственных деятелей, незаконно лоббировал частную компанию для получения государственных заказов. Оказалось, что все силовые структуры - прокуратура, СБУ, налоговая и даже Национальное антикоррупционное бюро не только были в курсе аферы на протяжении трех лет, но и содействовали преступной деятельности.

    В Киеве на митинг протеста вышло несколько сот человек, акция была не мирной, и закончилась дракой с полицией. Мирных акций не было вообще.

    В 2019-м Конституционный суд отменил статью уголовного кодекса об ответственности чиновников за незаконное обогащение. На следующий день на мирную акцию протеста под КС вышло 10 человек. Не тысяч - а просто 10 человек.

    Мирные гражданские протесты позволяют объединить максимальное число людей и максимально эффективно показать силу и влияние общественного мнения на политику в демократических странах. Благодаря такому давлению власти начинают устранять проблемы. Какова цена такой гражданской активности?

    Средняя заработная плата в Южной Корее - одна из самых высоких в мире - в 2018-м году составила свыше 2100 долларов после уплаты налогов. При этом Южная Корея продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей.

    Средняя заработная плата в Румынии - 500 долларов после уплаты налогов.

    Средняя заработная плата в Украине - 300 долларов после уплаты налогов.

    Это не государство такие порядки наводит, это не государство вдруг выдает всем зарплаты большие и социальную помощь, и не какой-то великий вождь - это работа гражданского общества. Это наше отношение к тому, что происходит в нашей стране.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    СБУ Південна Корея корупція в Україні Румунія протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ