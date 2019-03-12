ЦВК просить правоохоронців перевірити «Національні дружини»



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ГО «Національні дружини» надали право мати офіційних спостерігачів на президентських виборах 31 березня

Прес-секретар «Національних дружин» Ігор Вдовін припустив, що спостерігачі від «Нацдружин» зможуть застосовувати силу на виборчих дільницях

Центральна виборча комісія звернулася до Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ щодо останніх заяв «Національних дружин». Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на спільному з генпрокурором, головою СБУ та міністром внутрішніх справ брифінгу.

«Той факт, що відповідно до інформації, яка була розміщена в засобах масової інформації, саме громадське об'єднання «Національні дружини» робило такі досить агресивні заяви, на це ЦВК вже відреагувало і направило відповідну інформацію до органів, що мають повноваження перевірити, чи дійсно ці організації займаються такою діяльністю», - зазначила голова ЦВК.

Сліпачук зазначила, що ГО «Національні дружини» надали право мати офіційних спостерігачів на президентських виборах 31 березня.

Водночас на запитання, чи може Центрвиборчком скасувати надане «Нацдружинам» право спостерігати за виборами, вона відповіла: «Стосовно принципів, чи є у ЦВК можливість скасувати реєстрацію (спостерігачів - ред.), на сьогодні законодавством це питання не врегульовано. Прямої відповіді в законі нема».

Сліпачук запевнила, що ЦВК «була і завжди буде на боці права» і саме керуючись таким захищатиме свободу волевиявлення громадян України.

«Ми з вами разом повинні забезпечити право вибору громадян, ми повинні захистити результати чесного голосування, ми зобов'язані поважати вибір українського народу і робити все, щоб дотримуватися демократичних принципів проведення виборчого процесу», - підкреслила голова ЦВК.

Раніше прес-секретар «Національних дружин» Ігор Вдовін припустив, що спостерігачі від Нацдружин зможуть застосовувати силу на виборчих дільницях у разі виявлення ними порушень.

Джерело: Укрінформ