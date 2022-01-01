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    Думки вголос

    Все, що діє на шкоду Державі – має бути знешкоджене

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Телебачення контролюють антиукраїнські паразити - Все, що діє на шкоду Державі – має бути знешкоджене
    Телебачення контролюють антиукраїнські паразити
    фото з відкритих джерел

    Геть ерефівську інформаційну заразу з України!

    Підтримую запровадження санкцій проти кремлівсько-опзжешних пропагандистських рупорів: телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive.

    Закликаю Раду національної безпеки і оборони України негайно ввести санкції проти проросійських, антидержавних телеканалів «Інтер» та «Наш».

    Не варто бавитись у політичні ігри та сподіватися, що льовочкіни чи мураєви, відтягуючи електорат від медведчуків, творять «добро». Ці антиукраїнські паразити, у разі повномасштабного вторгнення ерефії, стануть вагомою частиною окупаційної адміністрації. Вони та їм подібні запроданці, будуть не задумуючись, виносити смертні вироки патріотам України.

    Боротьба на інформаційному фронті не менш важлива, ніж ведення бойових дій на Східному фронті російсько-української війни…

    Вважаю, що «спільні російсько-українські серіали» є інформаційною диверсією проти Держави Україна та потребують відповідної реакції українських спецслужб…

    Імперська, антидержавна по-суті, серіальна вакханалія має бути припинена. «Свати» та їм подібні інформаційні ефесбешні «вкиди» – заборонені та карегідні.

    Окрім того, будь-які гастролі манкуртів-«українських артистів» на території імперії-агресора – мають розцінюватися як неприйнятні та такі, що тягнуть за собою статтю про державну зраду.

    Будь-які «гастролювання» ерефівських артистів в Україні є співучастю в агресіі Кремля проти нашої державності та потребують карного переслідування.

    Все, що діє на шкоду Державі – має бути знешкоджене.

    Бо, у нас – Війна за Незалежність, в якій ми, Украінці, зобов’язані перемогти…

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: телебачення санкції війна незалежність Україна
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    Все, що діє на шкоду Державі – має бути знешкоджене