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Оксана Забужко Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

Нове Розстріляне Відродження

glavcom.ua
Вікторія Амеліна
фото з відкритих джерел

«Всі наші втрати, від стародруків до щоденника Володимира, здаються одним великим текстом, який уже ніколи не прочитати...»

Віка пішла 1 липня. В день народження закатованого російськими окупантами Володі Вакуленка, чий щоденник вона власноруч розшукала – і опублікувала.

Так, ніби це Володя її покликав. Ніби його власних сил – його власної історії – було недосить, замало, щоб свідчити перед небом і землею на всі потомні віки про нове Розстріляне Відродження. (Я довго вірила, що цим разом ми його уникли – що заготовані москвинами при вторгненні «списки на знищення» для кожного міста, мобільні крематорії й мішки для масових могил пропали марно). Віка перша з-поміж нас усіх впізнала цей черговий елітоцид, назвала його на ім'я – в тій самій передмові до Вакуленкового Щоденника, котру сьогодні цитують усі:

«...збувається мій найгірший страх: я всередині нового Розстріляного Відродження.

Як у 1930-х, українських митців убивають, рукописи зникають, пам'ять стирається. Здається, часи змішуються і застигають в очікуванні розв'язки: я шукаю у слобожанському чорноземі не лише нотатки одного з нас, а одразу всі загублені українські тексти: другу частину «Вальдшнепів» Хвильового, п'єси Куліша, останні поезії Стуса, щоденники часів Голодомору, українські стародруки, спалені в київській бібліотеці в 1964-му. Всі наші втрати, від стародруків до щоденника Володимира, здаються одним великим текстом, який уже ніколи не прочитати...» (с)

І ось тепер ненаписані твори Віки Амеліної – в тому самому ряду. І вона – там, серед них: її зустрічають Куліш і Підмогильний, Хвильовий і Зеров, Симоненко, Горська і Стус... І Володя Вакуленко – крайнім з ряду.

Високого їй неба на цьому найвищому з платонівських бенкетів.

А нам усім – сил довести помсту до Перемоги.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна втрати письменниця

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Оксана Забужко

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