Коли ЗСУ увійдуть до Криму: прогноз розвідки

Юсов про деокупацію Криму: «Неправильно обговорювати конкретні дати, але, гадаю, буде тепло»

Загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід корегувати. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає «Українська правда».

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Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, але оскільки весна поточного року вже позаду, то Юсов пояснив, чому не справдилось передбачення очільника розвідки.

«Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими», – сказав він.

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Юсов не став називати нової дати ймовірної деокупації Криму, пославшись на те, що «триває активна фаза дій українських сил безпеки та оборони й продовження оборонної операції».

«Я думаю, зараз нам неправильно обговорювати конкретні дати, але, гадаю, буде тепло», – додав він.

За словами представника розвідки, вибухи в тимчасово окупованому Криму та хакерські атаки на телебачення кримчан мають позитивний вплив на місцеве населення, яке чекає деокупації. – «Що стосується представників окупаційної адміністрації, то для них це – чергові свідчення того, що вони там – тимчасові гості. Багато з них уже спакували валізи і відправили свої сім’ї в умовно безпечні місця. Пересічний склад окупантів залишається. Його думка нікого не цікавить».

Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.