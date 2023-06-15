«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ

Данілов сказав про те, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з убивцею понад п’ятсот українських дітей

Секретар РНБО зазначає, якби світ вчасно відреагував на напад Гітлера на Польщу в 1939 році, не було б понад двадцять мільйонів жертв Другої світової війни

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що нова «миротворча» лінія починає просуватися в західному інформаційному просторі. Журналісти можливо несвідомо стають провідниками та реалізаторами російської наративної кампанії, але те, що це вигідно в першу чергу Росії – факт. Про це він повідомляє у Facebook.

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«Обговорюючи події війни, я сказав про те, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з убивцею понад п’ятсот українських дітей і що в нас, у свою чергу, викликає обурення і нерозуміння того, як інші країни можуть спілкуватися з військовим злочинцем. На що журналіст мені заперечив, що продовження війни призведе до ще більших жертв, але головне, що ми маємо враховувати при цьому загрозу застосування путіним ядерної зброї. У підсумку подібного «логічного» міркування журналіст указав, як на його думку, на очевидну річ – необхідність пошуку компромісу», – розповідає Данілов.

Секретар РНБО зазначає, що якби світ вчасно відреагував на напад Гітлера на Польщу в 1939 році, не було б понад двадцять мільйонів жертв Другої світової війни. З агресором не можна йти на компроміси, він має бути негайно покараний.

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Олексій Данілов стверджує: наразі теза активно просувається Кремлем, що наявність ядерної бомби має автоматично виключати опір тієї країни, яка такої зброї не має. Тобто, країна – об’єкт нападу ядерної держави, своїм спротивом провокує загрозу ядерного апокаліпсиса. І в такій послідовності об’єктом засудження стає не агресор, а жертва.

«Нам хочуть сказати: здайтесь і не опирайтесь? Нам не потрібна ваша Свобода, нам потрібен наш комфорт і безпека? Приблизно таку думку будуть спробувати сформувати в світі, щоб відмовити в підтримці України, яка своїми діями, виходить, «провокує» Росію. Ви можете сказати, що це маячня і нісенітниця, але подібний підхід притаманний для певної кількості представників західного політичного істеблішменту, який, на щастя для нас, поки що в абсолютній меншості», – пише секретар РНБО.

За словами Данілова, для того, щоб ця брехлива й оманлива логіка не стала панівною, ми маємо не стомлюючись твердо та послідовно стояти на позиції неприйняття будь-якого ядерного шантажу.