Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, удар по навчальному центрі ЗСУ. Головне за 24 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, удар по навчальному центрі ЗСУ. Головне за 24 вересня
Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН
фото: reuters

Президент наголосив, що Україна має дрони, які можуть пролітати від 2 тис. до 3 тис. км

Зеленський виголосив промову на Генасамблеї ООН, окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ, росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії. «Главком» склав добірку новин 24 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський виголосив промову на Генасамблеї ООН

Сьогодні, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. «Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Гарантії забезпечують тільки міцні союзи, сильні партнери і власна зброя», – наголосив він.

За словами Зеленського, наразі така реальність, що зброя вирішує, хто виживе. Він додав, що міжнародне право не діє повною мірою без потужних друзів. «Навіть наявність друзів не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки – друзі і зброя», – сказав президент.

Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ

Сьогодні, 24 вересня, окупанти завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети «Іскандер».

«Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії

Літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, який прямував до Литви, зазнав несправності GPS під час польоту над Калінінградом. Як наголосив командир борту, прийом, що має на меті дезорієнтувати пілотів, є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда.

Дрони вдарили по Новоросійську

Російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників. Місцева влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих, а також про пошкодження п'яти житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і готелю.

Теги: росія ЗСУ ООН Іспанія Володимир Зеленський

