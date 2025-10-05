Головна Країна Події в Україні
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Загалом над Україною літають понад 60 різнотипних супутників серії Yaogan
фото з відкритих джерел

КНР запевняє, що супутники, які помітили над Львовом – лише для наукових цілей

Під час російського масованого удару 5 жовтня над західною Україною, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайські розвідувальні SAR-супутники. Як інформує «Главком», про це пише портал «Мілітарний», посилаючись на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони пролетіли загалом 9 разів над західними областями з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Пізніше, приблизно о шостій годині ранку, над західним регіоном кружляв оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34.

У виданні зазначають, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом над Україною літають понад 60 різнотипних супутників серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку, припускають аналітики «Мілітарного».

Ці супутники літають на висоті близько 700 км, здійснюючи повний оберт навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин. Офіційний Пекін запевняє, що супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак у виданні припускають, що насправді це військові розвідувальні супутники.

Додамо, що співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров повідомляв схожу інформацію. За його даними, українська Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, по об’єктах іноземних інвесторів.

У відповіді на запит українського інформаційного агентства «Укрінформ», Пекін відреагував на заяву української розвідки про надання Китаєм супутникових даних Росії.

Міністерство закордонних справ КНР запевнило, що нічого не знає про надання китайською стороною росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» (так у КНР офіційно називають агресію РФ проти України, – ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою», – ідеться у заяві МЗС Китаю.

Водночас видання зауважило, що у своїй відповіді МЗС Китаю утрималось від заперечення вказаного факту чи обурення «неправдивими звинуваченнями» на адресу Пекіна.

Зауважимо, і українські, і іноземні експерти неодноразова заявляли про те, Китай допомагає Росії вбивати українців. І ці звинувачення у підтримці російської військової машини небезпідставні. Пекін не постачає зброю безпосередньо, однак активно забезпечує агресора продукцією подвійного призначення. Яскравий приклад – fpv-дрони, які стали зброєю сучасної війни.

Нагадаємо, китайські експерти з безпілотників співпрацювали з російським виробником зброї «IEMZ Kupol», який перебуває під західними санкціями. За інформацією двох європейських чиновників з безпеки та документів, китайські фахівці понад півдюжини разів відвідували Росію з другого кварталу минулого року для технічної розробки військових дронів. 

