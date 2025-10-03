Головна Спорт Новини
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Митрофанов: Ми вважаємо, що наше відсторонення незаконне

Усі російські команди відсторонені від міжнародних турнірів рішенням ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України

Генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов заявив, що було б чудово, якби збірна Росії отримала wild card (особливе запрошення на змагання спортсмену чи команді в обхід стандартних вимог для участі у цьому змаганні) на чемпіонат світу 2026 року, який пройде в США, Мексиці та Канаді. Про це інформує «Главком».

«Розмірковую з погляду теорії (щодо отримання wild card – «Главком»). І з тієї точки зору, що це було б чудово. Є усі аргументи, чому це можна зробити. Ми вважаємо, що наше відсторонення незаконне, збірній не дали змоги відібратися у спортивній боротьбі. Чому б як жест примирення не допустити такий крок? Зрозуміло, що це було б надзвичайно справедливо, хоча ми розуміємо, що швидше за все цього не відбудеться», – заявив Митрофанов у коментарі пропагандистам.

Усі російські команди, включаючи збірні, відсторонені від міжнародних турнірів рішенням ФІФА та УЄФА через російську агресію проти України. 

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

