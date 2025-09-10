«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами

Конгресмен Джо Вілсон закликав до негайних санкцій проти РФ

Американський конгресмен-республіканець, член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон різко відреагував на інцидент із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія є «безпосередньою атакою на союзника по НАТО» і вимагає жорсткої реакції з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це пише «Главком».

У своєму дописі в соцмережі X Вілсон назвав російський інцидент «актом війни». Конгресмен підкреслив, що ця атака сталася менш ніж за тиждень після зустрічі президента Трампа з польським лідером, що, на його думку, є прямим випробуванням рішучості Альянсу.

«Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами менш ніж за тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів», – написав Джо Вілсон.

Американський політик закликав адміністрацію Трампа негайно запровадити санкції, здатні паралізувати російську військову машину. Крім того, він наполіг на необхідності посилення військової підтримки України, зокрема, передачі сучасного озброєння для завдання ударів по території Російської Федерації.

«Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що «Росія не знає кордонів» . Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони», – наголосив конгресмен.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Шахеди залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Пізніше глава польського уряду Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький реагуючи на події ночі заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці.

Раніше, а саме 8 вересня українська влада попереджала Прикордонну службу Польщі про російський безпілотник, який порушив її повітряний простір.Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу.

Також у Польщі поліція з Бялої Підляски повідомила про виявлення «уламків непізнаного літаючого об'єкта» в районі прикордонного переходу в Тересполі в місті Полатиче в Люблінському воєводстві.

Крім того, в Майдан-Селці в Люблінському воєводстві також розбився невпізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник для перевезення контрабанди. Прокуратура в Томашуві Любельському розпочала розслідування у цій справі.

До слова, 4 вересня в повітряний простір Польщі залетіли два дрони. Польські військові заявили, що не збивали їх, оскільки БпЛА нібито не становили небезпеки.