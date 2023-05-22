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Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Чи є сенс домовлятися з Московським партіархатом

glavcom.ua
Отець Андрій Пінчук
фото з відкритих джерел

У московської церкви немає канонів, немає судочинства, немає права

Спроби «забороненого в служінні» о. Андрія Пінчука та очолюваної ним громади апелювати до канонів та логіки в умовах МП, заклики переглянути рішення – все це мені дуже нагадує спроби в умовах СРСР апелювати до радянського законодавства у захисті «ворогів народу» від репресій.

В МП немає канонів, немає судочинства, немає права – є лише воля начальства і політична доцільність.

Єдиний сенс бачу в цих апеляціях – це на реальному прикладі показати, що МП – це «церква-домовина», це «покійник», якого оживити може хіба що чудо Боже.

Хоча мені здається, що Божа воля якраз полягає в тому, щоби всі живі пішли звідти – за Христом, а мертві – нехай лишаються ховати цього «мерця», засліплені Москвою – нехай йдуть за своїми сліпими вождями до того, що визначив їм Бог.

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Джерело
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Теги: РПЦ Московська церква в Україні церква релігія

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