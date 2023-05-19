Головна Думки вголос Єпископ Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Насмішка над релігією. Що насправді сталося під стінами київської лаври

glavcom.ua
Активісти символічно поховали патріарха Кирила
скріншот з відео

Можливо хтось щиро вважає, що так вони допомагають боротися із МП

Категорично засуджую карнавально-знущальні PR-акції проти релігії та насмішки над вірою під стінами Лаври.

Все це дуже схоже на замовлення, щоби через очевидно ганебні дії насмішок над вірою і Церквою (не над МП, а саме над вірою і Церквою!) морально відбілювати МП, адже вони стають ніби жертвою.

Друга мета – дискредитувати ПЦУ. Це відома технологія, коли якісь особи чи групи, що в суспільстві сприймаються негативно, демонстративно заявляють про «підтримку». Щоби отримати ефект гнилої риби, сморід від якої лишається, навіть коли рибу викинути.

Один знайомий написав мені: «Наскільки я чув, це замовні акції, які спеціально ініціюються та проплачуються для створення певної «картінки» для ЗМІ з метою дискредитації подій навколо Лаври і створення відповідного негативного фону та сприйняття... Класичний PR-performance».

Тож і організаторам, і учасникам таких акцій – Ганьба! Можливо хтось щиро вважає, що так вони допомагають боротися із МП. А хтось це бажання просто цинічно використовує.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква Московська церква в Україні протест Києво-Печерська лавра лавра УПЦ МП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Благодатний вогонь
Як росіяни вигадали Благодатний вогонь
21 квiтня, 09:09
Цьогоріч Радониця припадає на період з 23 по 25 квітня
Поминальні дні після Великодня: коли і як відзначаємо
21 квiтня, 06:39
Патрульні склали адмінпротокол щодо військового Артура Ананьєва за статею «Дрібне хуліганство». Однак цей документ не направлятимуть до суду
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
22 квiтня, 11:00
Олена Колбаснікова влаштувала чергову проросійську демонстрацію
Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені
7 травня, 09:53
Резиденція митрополита розташована біля природного заповідника «Гарячий Урбан» у Чернівцях
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
11 травня, 10:29
Комісія виявила «пузаті» манекени у Лаврі
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
25 квiтня, 17:26
У Вороньківській тегромаді на Київщині нараховується шість церков Московського патріархату
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
30 квiтня, 12:10
Формат співпраці керівництво заповідника обговорило з парамедиком Тайрою та військовими капеланами
Деякі приміщення Києво-Печерської лаври передадуть для реабілітації військових
4 травня, 16:05
УПЦ МП заявило, що їхні парафіяни відчувають себе росіянами
Представники РПЦ визнали: ніякої УПЦ ніколи не існувало, це фейк (відео)
16 травня, 21:21

Єпископ Євстратій (Зоря)

Насмішка над релігією. Що насправді сталося під стінами київської лаври
Насмішка над релігією. Що насправді сталося під стінами київської лаври
Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії?
Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії?
Про патріарха Гундяєва, війну і мир
Про патріарха Гундяєва, війну і мир
Кураєв як «маленький Філарет»
Кураєв як «маленький Філарет»
Сумні перспективи Московського патріархату
Сумні перспективи Московського патріархату
Росія дозволила Московському патріархату «поводиться як незалежна Церква»
Росія дозволила Московському патріархату «поводиться як незалежна Церква»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
27K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
22K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
17K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
11K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
8420
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту