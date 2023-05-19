Насмішка над релігією. Що насправді сталося під стінами київської лаври

Можливо хтось щиро вважає, що так вони допомагають боротися із МП

Категорично засуджую карнавально-знущальні PR-акції проти релігії та насмішки над вірою під стінами Лаври.

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Все це дуже схоже на замовлення, щоби через очевидно ганебні дії насмішок над вірою і Церквою (не над МП, а саме над вірою і Церквою!) морально відбілювати МП, адже вони стають ніби жертвою.

Друга мета – дискредитувати ПЦУ. Це відома технологія, коли якісь особи чи групи, що в суспільстві сприймаються негативно, демонстративно заявляють про «підтримку». Щоби отримати ефект гнилої риби, сморід від якої лишається, навіть коли рибу викинути.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один знайомий написав мені: «Наскільки я чув, це замовні акції, які спеціально ініціюються та проплачуються для створення певної «картінки» для ЗМІ з метою дискредитації подій навколо Лаври і створення відповідного негативного фону та сприйняття... Класичний PR-performance».

Тож і організаторам, і учасникам таких акцій – Ганьба! Можливо хтось щиро вважає, що так вони допомагають боротися із МП. А хтось це бажання просто цинічно використовує.