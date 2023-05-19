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Похорон Московського патріархату: духовництво ПЦУ відреагувало на провокацію у Лаврі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Похорон Московського патріархату: духовництво ПЦУ відреагувало на провокацію у Лаврі
Головною дійовою особою став хлопець, який назвався «великим магом Веліаром»
фото: скрін із відео

Активісти назвалися представниками ПЦУ: митрополит Євстратій Зоря заявив, що подібна вистава спрямована на дискредитацію Православної церкви

17 травня група активістів влаштувала під стінами Києво-Печерської лаври «похорони Московського патріархату».  Молодь була одягнена в одяг, що нагадує священницьке облачення, а також діяли, як зазвичай роблять священники – «благословляли», «кадили», читали «молитви». Учасники акції представилися нібито прихильниками ПЦУ.

«Відспівування УПЦ МП»
«Відспівування УПЦ МП»
фото: скрін із відео

Головною дійовою особою став хлопець, який назвався «великим магом Веліаром». Він мав чимало дивних атрибутів: медальйон із козлячою мордою, перстень із черепом та шапка зі знаками зодіаку чи щось на кшталт того.

На дійство відреагувало духівництво Православної церкви. Архімандрит Авраамій, який із УПЦ МП перейшов до ПЦУ й тепер виконує обов'язки намісника Лаври, переконаний: учасники провокації не мали жодного стосунку до ПЦУ.

«Багато хто мене запитує про ті карикатурні і я б назвав безглузді дії, котрі відбувались вчора під стінами нашої Святої Лаври, у вигляді подібності до деяких елементів з Богослужбового ряду. Не тільки я, але і багато хто, я впевнений, всі істинні віряни ПЦУ рішуче відмежовуються від такого роду максималізму і категоризму нетерпіння, які були явлені в цьому сатанинському заході», – написав Авраамій.

Похорон Московського патріархату: духовництво ПЦУ відреагувало на провокацію у Лаврі фото 1

Митрополит ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що категорично засуджує карнавально-знущальні PR-акції проти релігії та насмішки над вірою під стінами Києво-Печерської лаври. Він вважає, що подібна вистава спрямована на дискредитацію Православної церкви.

Похорон Московського патріархату: духовництво ПЦУ відреагувало на провокацію у Лаврі фото 2

Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: УПЦ МП Євстратій Зоря Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

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