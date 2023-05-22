«Геть від Москви». Московська церква в Україні почала нову кампанію зі свого відбілювання

УПЦ МП долучила до нової піаркампанії ієрархів іноземних церков

Грецький митрополит Неофіт заявив, що патріарх Кирил нібито мав уже давно надати автокефалію Українській православній церкві. Про це кіпрський церковний владика сказав в одному з інтерв'ю.

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УПЦ МП долучила до нової піаркампанії ієрархів іноземних церков. Так, митрополит Неофіт розповів, що УПЦ МП мала отримати статус автокефалії і цим потрібно було займатися і в Москві, і в Києві.

«Чому гідний усілякої поваги Митрополит Онуфрій і синод не потурбувався попросити автокефалію у Руської Церкви, чому? І чому цього не передбачив Московський патріарх Кирил? Це запитання ставимо собі ми, багато православних архієреїв», – заявив митрополит Неофіт.

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Він вважає, що ухваливши таке рішення заздалегідь, УПЦ можна було б уникнути багатьох проблем.

«Тут несе відповідальність і Православна церква (УПЦ – ред.). Для мене Київська православна церква одна – це Церква Онуфрія. Коли я говорю слово «Церква», я саме цю Церкву маю на увазі. І, звісно, ​​лежить вина і на Московській патріархії, бо кожен духовний керівник має передбачати ситуацію. Саме так треба керувати, як казав святитель Іоанн Златоуст. На жаль, ви не передбачили, не зробили жодних кроків наперед. І ось так ми дійшли нинішніх трагічних подій», – вважає кіпрський архієрей.

За його словами, УПЦ давно мала отримати автокефальний статус: «Чи можливо таке, що маленький Кіпр має автокефальну Церкву вже 1600 років, а велика Україна з мільйонами вірян недостойна автокефалії?».

До слова, Неофіт відомий своєю прихильністю до росіян. 24 лютого минулого року проросійський митрополит Кіпрської Церкви підтримав війну проти України, щоб очистити світ від «дітей диявола». Митрополит Морфу Неофіт у своїй промові торкнувся теми України, назвавши війну «необхідною операцією» для «очищення світу», оскільки в наш час «багато гріха, багато неповаги та багато невірності».

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Зауважимо, Неофіт був одним із небагатьох єрархів Кіпрської православної церкви, які виступали проти визнання ПЦУ. Кіпрська ж Церква визнала ПЦУ соборним шляхом.

Раніше представники РПЦ визнали: ніякої УПЦ ніколи не існувало, це фейк (відео).