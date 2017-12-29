Чому московські попи відмовляють у церковних службах вірним Київського Патріархату

Щоб додати «больше ада» митрополит МП Лука похвалив дії свого священика, туманно посилаючись на «канони»

Немає жодного загального офіційного документу МП, який би зобов‘язував так діяти

Про відмову служителя МП відспівувати малюка, бо він був хрещений у Київському Патріархаті.

Щоб додати «больше ада» митрополит МП Лука похвалив дії свого священика, туманно посилаючись на «канони». Ну прям так само, як члени Синедріону посилалися на канони, вимагаючи розіп‘яти Ісуса Христа: «Ми маємо закон, і за законом нашим має померти»; «А народ цей, що не знає Закону, проклятий він» (Ін. 7:49).

Насправді в МП відмова у церковних службах вірним Київського Патріархату - звичайне явище (хоча більш мудрі священики та єпископи і уникають так робити). Однак НЕМАЄ жодного загального офіційного документу МП, який би зобов‘язував так діяти, з конкретним посиланням на ті самі канони, про які каже м. Лука. НЕМАЄ. Чому?

Бо тоді коту під хвіст піде весь екуменізм МП. Адже якщо офіційно визнати УПЦ КП «не хрещеними», то тоді католики і протестанти теж «не християни». Тому МП-комісія «по противодействию расколам» свого часу проект документу написала, а ухвалити так і не спромоглися.

Тож усе залишається на рівні волюнтаризму і усних розпоряджень, туманно прикритих «канонами».

P.S. До речі, цей м. Лука буквально днями вже відзначився: спочатку написав гнівну заяву, що нібито державне святкування Різдва 25 грудня «спрямоване на знищення Православ‘я», а потім поїхав у Будапешт, де в храмі МП правив 25 грудня Різдвяну службу. Бо там парафія МП живе за новим календарем.

Накаже Москва завтра сорок днів поспіль за покійну дитину літургії служити - той же м. Лука і сам служитиме, і всім своїм підлеглим вказівку дасть.