УПЦ МП належить до російської церкви, підписано закон про демобілізацію. Головне за 18 липня

За словами патріарха Кирила, УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ

Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви, Європейський суд оголосив рішення щодо позову Росії проти України, Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію. «Главком» зібрав у добірку новини 18 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ.

Кирило поскаржився, що так звана «Свята Русь» (під якою він має на увазі також Україну та Білорусь – «Главком») «знову розділилася через зраду, бажання догодити якимось далеко віддаленим від нашої країни (Росії – «Главком») політичним силам».

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Патріарх Кирило спростував усі заяви керівництва УПЦ МП, яке намагається переконати українців, що не має відношення до Москви та РПЦ.

Європейський суд оголосив рішення щодо позову Росії проти України

Європейський суд з прав людини у повному обсязі відмовив у задоволенні позовних вимог Росії у справі «Росія проти України» (№ 36958/21).

Ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини, нагадує Міністерство юстиції. Ця скарга Росії – єдина міждержавна скарга проти України. Вона була висунута за 10 групами звинувачень.

Росія закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства». У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір».

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Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану (№8009).

Верховна Рада 3 травня додала додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою, встановили додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а саме: «якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану».

Україна отримає усю необхідну зброю

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами докладуть максимально зусиль, щоби Україна отримала все необхідне для протистояння російській агресії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті 14-того засідання у форматі «Рамштайн».

Остін наголосив, що учасники засідання у форматі «Рамштайн» продовжать докладати зусиль для надання Україні необхідної підтримки.

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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 млрд

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси.

Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.