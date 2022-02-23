Україна-2022 – не Чехословаччина-1938
Демонстрація сили в 22-му не паралізувала страхом Україну та Європу
Не слід забувати, що причиною поразки Чехословаччини тоді було не лише питання Судетів. Свої «судети» російський гітлер загарбав ще у 2014-му. Але ключовим пунктом успішної подальшої окупації країни став Тісо та рух за відокремлення Словаччини.
Гітлер тоді чекав відповідної нагоди та плекав її, щоби показати «несправжність» Чехословаччини. Адже її у той час у світі багато хто сприймав так само, як нині Кремль хоче зобразити Україну – уламком імперії, який випадково став державою, зліпленою штучно з абсолютно несумісних частин.
За вісім років кремлівський гітлер не дочекався появи в Україні свого Тісо.
Демонстрація сили в 22-му не паралізувала страхом Україну та Європу, як це було в 38-му. Україна не піддалася ультиматумам. Америка і союзники прямо заявили, що готові до війни, хоча і не бажають її.
Єдність України, готовність до опору, відсутність страху перед демонстрацією сили, нездатність знайти українського тісо, потужна зовнішня коаліція союзників – все це та багато іншого відрізняють наше сьогодення від того трагічного часу.
- Україна вводить надзвичайний стан
- Колишній головний дипломат України пояснив небезпеку краху Мінських угод
- Путін марширує Україною. Пристебніться, це лише перший крок
- Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази
- 12 смертних гріхів українців. Версія Путіна
- Сергій Гармаш: Мінські угоди – гачок, на якому нам вигідно було тримати Росію
- Мережа глузує з Путіна, який не знає історії. Добірка курйозних фотожаб
- Звернення Путіна щодо визнання «Л/ДНР»: головні тези (відео)
Джерело: блог Єпископа Євстратія