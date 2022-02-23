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    Думки вголос

    Україна-2022 – не Чехословаччина-1938

    Українська армія готова дати відсіч - Україна-2022 – не Чехословаччина-1938
    Українська армія готова дати відсіч
    фото: mil.gov.ua

    Демонстрація сили в 22-му не паралізувала страхом Україну та Європу

    Не слід забувати, що причиною поразки Чехословаччини тоді було не лише питання Судетів. Свої «судети» російський гітлер загарбав ще у 2014-му. Але ключовим пунктом успішної подальшої окупації країни став Тісо та рух за відокремлення Словаччини.

    Гітлер тоді чекав відповідної нагоди та плекав її, щоби показати «несправжність» Чехословаччини. Адже її у той час у світі багато хто сприймав так само, як нині Кремль хоче зобразити Україну – уламком імперії, який випадково став державою, зліпленою штучно з абсолютно несумісних частин.

    За вісім років кремлівський гітлер не дочекався появи в Україні свого Тісо.

    Демонстрація сили в 22-му не паралізувала страхом Україну та Європу, як це було в 38-му. Україна не піддалася ультиматумам. Америка і союзники прямо заявили, що готові до війни, хоча і не бажають її.

    Єдність України, готовність до опору, відсутність страху перед демонстрацією сили, нездатність знайти українського тісо, потужна зовнішня коаліція союзників – все це та багато іншого відрізняють наше сьогодення від того трагічного часу.

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    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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    Теги: історія Словаччина Путін Друга світова війна Чехія Україна
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    Україна-2022 – не Чехословаччина-1938