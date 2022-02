Стівен Кінг вказав на серйозний прорахунок Путіна

Культовий американський письменник Стівен Кінг дав оцінку дій президента Росії Володимира Путіна на тлі загострення ситуації навколо України. Про це він написав у Twitter.

На думку Кінга, Путін перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно.

«Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом», – вважає письменник.

Mr. Putin has made a serious miscalculation.

He forgot he's no longer dealing with Trump.