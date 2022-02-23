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    Стівен Кінг вказав на серйозний прорахунок Путіна

    Письменник Стівен Кінг вважає, що&nbsp;Путін зробив серйозний прорахунок - Стівен Кінг вказав на серйозний прорахунок Путіна
    Письменник Стівен Кінг вважає, що Путін зробив серйозний прорахунок
    фото: ew

    На думку Кінга, Путін перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно

    Культовий американський письменник Стівен Кінг дав оцінку дій президента Росії Володимира Путіна на тлі загострення ситуації навколо України. Про це він написав у Twitter.

    На думку Кінга, Путін перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно.

    «Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом», – вважає письменник.

    До слова, сьогодні Дональд Трамп похвалив Путіна за визнання «ЛДНР». На думку експрезидента, кроки Путіна із визнання «ЛДНР» та подальшого введення туди «миротворців» (фактично – російської армії) є геніальним геополітичним кроком, і чинній американській адміністрації є чому повчитися у кремлівського диктатора.

    На думку автора CNN Стівена Колінсона, світу не варто дивуватись, що політик, який ледь не влаштував держпереворот у США, що знищив би американську демократію, особливо не переймається долею України.

    Раніше повідомлялося, що Трамп назвав причину кризи довкола України.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін Дональд Трамп політика письменник
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    Стівен Кінг вказав на серйозний прорахунок Путіна