Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена
17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
фото: Ян Доброносов/Facebook

Ярослав Железняк розкрив імена «багатих кумів» Германа Галущенка

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив нові подробиці у справі колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 17 лютого 2026 року ВАКС відправив під варту. За даними нардепа, за розкішне життя та навчання дітей експосадовця у швейцарських коледжах могли платити його «впливові куми» – фігуранти санкційних списків США та представники так званої «фармацевтичної мафії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Железняка.

Германа Галущенка затримали 15 лютого 2026 року під час спроби перетину кордону. Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 квітня з правом внесення застави у 200 млн грн. Сам Галущенко в суді заявив, що не має таких коштів і сподівався на допомогу друзів та кумів у оплаті навчання сина (вартістю близько $200 тис. на рік).

Кум №1: Ігор Міранюк – «Рокід» та соратник Деркача

За даними Железняка, кумом третьої дитини Галущенка є Ігор Міранюк. Його називають «смотрящим» від Андрія Деркача та співорганізатором корупційних схем. Наразі Міранюк, як і Галущенко, перебуває в СІЗО, очікуючи на внесення застави. Він безпосередньо фігурує в епізодах щодо «тіньового» контролю над енергоресурсами.

Кум №2: Андрій Лірник – почесний консул та «фарма мафія»

Кумом другої доньки Галущенка є бізнесмен-забудовник Андрій Лірник. Лірник є партнером Петра Багрія, якого журналістські розслідування пов'язують із контролем над державними закупівлями ліків для онкохворих. Лірник обіймає посаду почесного консула Мальдівів в Україні. Саме його діти навчалися у тому ж швейцарському коледжі, куди згодом направив своїх нащадків і Галущенко.

Кум №3: Віктор Артемов – господар «тіньового флоту» та спонсор «Хезболли»

Найбільш одіозною постаттю в оточенні Галущенка Железняк називає Віктора Артемова, який нібито й мав оплачувати навчання сина ексміністра. У листопаді 2022 року уряд США наклав санкції на Артемова за організацію контрабанди іранської нафти. Прибутки від цієї діяльності, за даними США, йшли на фінансування терористичної організації «Хезболла». Структури Артемова (зокрема швейцарська AVA Petroleum Service) інвестували у придбання танкерів для перевезення підсанкційної нафти з Ірану та Венесуели.

Артемов проживає у престижному містечку Колоні на березі Женевського озера. Саме він допомагав родині Галущенка облаштуватися у Швейцарії на початку повномасштабного вторгнення.

Як відомо, підозрюваний у корупційному злочині колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко визнав у суді, що деякий час мешкав в арештованому будинку площею 647 кв. м, що на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві.

Як повідомляв «Главком», 16 лютого антикорупційний суд розглянув скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка на «незаконне затримання». Феміда постановила визначити час фактичного затримання ексміністра 15 лютого 2026 року о 06:00. Водночас суд відмовив стороні захисту у звільненні Галущенка з-під варти.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

Теги: корупція Герман Галущенко Операція «Мідас»

