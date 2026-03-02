У Львові чоловіки викрали підлітка та тримали його у шафі, вимагаючи вигаданий борг

Підліток був знайомий зі своїми викрадачами

На Львівщині затримали чотирьох чоловіків, які викрали 17-річного підлітка. Викрадачі вимагали у хлопця вигаданий борг. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

Викрадення підлітка відбулося 21 лютого, коли четверо чоловіків попросили його сісти в їхній автомобіль біля будинку хлопця. Після цього зловмисники натягнули підлітку на голову поліетиленовий пакет та відвезли його у будинок, що підготували завчасно.

«Там фігуранти зв’язали викраденому руки та ноги пластиковими стяжками та будівельним скотчем, після чого оголосили вимогу – повернути їм борг у сумі 400 тисяч російських рублів. Оскільки хлопець борг не визнав та відмовився повертати кошти, вимагачі застосували до нього фізичне та психологічне насильство, а також погрожували вбивством. Так тривало до 23 лютого – доки поліцейські не встановили місце, де зловмисники утримували свою жертву», – повідомили у поліції.

За даними Львівської обласної прокуратури, викрадачі утримували підлітка у шафі. Через два дні після викрадення хлопцю вдалося дістати свій телефон та подзвонити у поліцію.

Правоохоронці також з’ясували, що підліток був знайомий зі своїми викрадачами. «17-річний хлопець раніше працював з трьома викрадачами у Львові в одній з комерційних структур, а четвертий був тренером з бойового мистецтва у цій структурі. Після звільнення неповнолітній знову повернувся на цю роботу. Згодом троє «колег» почали вимагати від нього повернення неіснуючого боргу», – повідомили у прокуратурі.

Затриманим зловмисниками повідомлено підозри у незаконному позбавленні волі неповнолітнього та вимаганні в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України). Наразі викрадачі перебувають під вартою та не мають права внести заставу. На чоловіків чекає позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

