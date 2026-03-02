Головна Країна Кримінал
Поліція почала розслідування справи через внески «Укрпошти» на рахунок благодійного фонду Милованова

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Правоохоронці почали досудове розслідування у справі Ігоря Смілянського та Тимофія Милованова
Олексій Гончаренко подав депутатське звернення, аби з'ясувати, куди були витрачені гроші з посилок «Укрпошти» у фонді Милованова

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем ексміністра економіки та президента Київської школи економіки Тимофія Милованова й гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Про це пише «Главком» із посилання на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренко.

Як повідомив Олексій Гончаренко, так на його депутатське звернення відреагували в Національній поліції. «Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова. Зараз має бути розслідування. Дуже чекаємо результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова», – написав Гончаренко у своєму каналі.

У листі від поліції зазначається, що у справі фігурують окремі службові особи акціонерного товариства «Укрпошта» та благодійного фонду «Київська школа економіки», йдеться про Тимофія Милованова та Ігоря Смілянського.

Наразі правоохоронці вже почали досудове розслідування у справі бізнесмена та ексміністра. «Повідомляємо, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві за відомостями, викладеними у Вашому депутатському зверненні, проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, яке розпочато за фактом зловживання службовим становищем деякими службовими особами вказаних організацій із метою одержання неправомірної вигоди шляхом стягнення з отримувачів посилок додаткового внеску під час оплати послуг із доставки», – йдеться у повідомлення поліції.

Напередодні Олексій Гончаренко заявляв, що Державна аудиторська служба має перевірити, куди були витрачені гроші з кожної посилки «Укрпошти» у фонді Милованова.

Нагадаємо, «Укрпошта» перераховує 1 грн з кожної посилки на рахунок благодійного фонду «Київська школа економіки» (KSE). Президент KSE та колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов опублікував роз'яснення щодо цієї ситуації. Милованов зауважив, що питання щодо того, куди йдуть гроші від благодійних внесків, вже вирішене і Forbes опублікував детальний перелік витрат.

Також повідомлялося, президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов публічно прокоментував хвилю критики на адресу генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, яка виникла після презентації нової айдентики компанії та дискусій щодо витрат на ребрендинг. Свою позицію він виклав у Facebook, де також згадав про запрошення на допит до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Після цього Ігор Смілянський подав заяву до НАБУ, звинувативши Олексія Гончаренка у прихованій політичній рекламі та невідповідності доходів статкам.Генеральний директор «Укрпошти» повідомив, що подав офіційну заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо діяльності Олексія Гончаренка. Смілянський стверджує, що в США нардеп уже б ніс відповідальність за приховану політичну рекламу.

