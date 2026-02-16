Галущенко поскаржився до Антикорупційного суду на «незаконне затримання»

Головна Країна Кримінал
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше НАБУ повідомило, що ексурядовця було затримано при спробі покинути територію України
фото: Міненерго

Захист колишнього міністра енергетики подав скаргу до суду, стверджуючи, що Галущенка було затримано незаконно

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга сторони захисту про нібито незаконне затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що Антикорупційний суд призначив до розгляду скаргу захисту колишнього глави Міненерго.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

До слова, колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання в арештованому будинку, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку, применшив вартість його оренди. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на народну депутатку Анастасію Радіну.

корупція в Україні Вищий антикорупційний суд Герман Галущенко

