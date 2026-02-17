Справа «Мідас»: яку заставу САП проситиме для Галущенка

Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура запросила для ексміністра енергетики України Германа Галущенка тримання під вартою із багатомільйонною заставою. Про це заявила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі повідомляє «РБК-Україна», передає «Главком».

«САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн грн», – сказала Постолюк.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Раніше стало відомо, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга сторони захисту про нібито незаконне затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу колишнього міністра енергетики Германа Галущенко на «незаконне затримання». Суд частково задовольнив її.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

До слова, колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання в арештованому будинку, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку, применшив вартість його оренди.