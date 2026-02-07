Головна Країна Події в Україні
Укренерго: Росія масовано атакує об’єкти енергосистеми України

Аліна Самойленко
Робітники ліквідують наслідки російської атаки 3 лютого на Дарницьку теплоелектростанцію
Через завдані пошкодження у більшості регіонів України застосовано аварійні відключення електроенергії

Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укренерго.

Наразі повітряна атака ще триває. Відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах розпочнуться одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень на цей час не діють. Аварійні відключення будуть скасовані лише після стабілізації ситуації в енергосистемі. Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів.

Як відомо, у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Романюк написав, що внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. На щастя, постраждалих немає.

Івано-Франківська області опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про групу крилатих ракет, що тримали курс безпосередньо на місто.

Вибухи пролунали у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон». Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила, що регіон перебуває під масованою атакою ворога.

До слова, Росія продовжує масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись через холод і темряву зламати опір населення та змусити Київ до поступок. 

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Москва свідомо обирає енергетику ціллю, аби примусити країну до капітуляції, тому захист критичних об'єктів за допомогою ППО залишається пріоритетом. Однак, як повідомляє Financial Times, ці удари не досягають своєї мети.

