Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду
Слідство встановило, що екснардеп очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу
фото: СБУ

Руслан Кравченко: Кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка

Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном. Йдеться про обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.

«Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях. Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад €29,9 млн доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом», – наголосив Кравченко.

Колишньому депутату інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків. Оскільки він перебуває на території РФ, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно). Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони знаходяться в розшуку.

«Позиція держави залишається незмінною: кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка. Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном − воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки», – додав генпрокурор.

До слова, держава офіційно відновила право власності на 24 гектари лісу в Обухівському районі Київщини, які роками незаконно перебували у розпорядженні родини обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука.

 

Читайте також:

Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора суд Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Албанії використав обличчя акторки без її дозволу для ШІ міністерки
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
13 лютого, 22:12
Після прибуття правоохоронців ситуацію врегулювали на місці
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
17 лютого, 19:46
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
До Дня закоханих Петро Порошенко оригінальними валентинками привітав дружину
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
18 лютого, 13:12
До суду надійшов адміністративний позов
Чоловік, який змінив стать, судився за зняття з військового обліку: рішення суду
20 лютого, 09:48
Кат утримував жінку у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
24 лютого, 13:37
Андрій Смирнов – колишній заступник керівника Офісу президента
Справу ексзаступника керівника Офісу президента направлено до суду
24 лютого, 20:28
Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області
Справа про розкрадання коштів. Командувач логістики Повітряних сил отримав підозру
26 лютого, 19:48
Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
26 лютого, 19:12

Кримінал

Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду
Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду
Адвокати Галущенка стверджують, що свідки не підтвердили причетність їхнього клієнта до корупційних схем
Адвокати Галущенка стверджують, що свідки не підтвердили причетність їхнього клієнта до корупційних схем
У Львові чоловіки викрали підлітка та тримали його у шафі, вимагаючи вигаданий борг
У Львові чоловіки викрали підлітка та тримали його у шафі, вимагаючи вигаданий борг
Ексміністр Галущенко і далі сидітиме в СІЗО – апеляція
Ексміністр Галущенко і далі сидітиме в СІЗО – апеляція
Поліція почала розслідування справи через внески «Укрпошти» на рахунок благодійного фонду Милованова
Поліція почала розслідування справи через внески «Укрпошти» на рахунок благодійного фонду Милованова
СБУ викрила в Одесі схему ухилення від мобілізації
СБУ викрила в Одесі схему ухилення від мобілізації

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua