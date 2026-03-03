Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду

Слідство встановило, що екснардеп очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу

Руслан Кравченко: Кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка

Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном. Йдеться про обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.

«Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях. Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад €29,9 млн доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом», – наголосив Кравченко.

Колишньому депутату інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків. Оскільки він перебуває на території РФ, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно). Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження − вони знаходяться в розшуку.

«Позиція держави залишається незмінною: кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка. Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном − воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки», – додав генпрокурор.

До слова, держава офіційно відновила право власності на 24 гектари лісу в Обухівському районі Київщини, які роками незаконно перебували у розпорядженні родини обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука.