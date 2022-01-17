Антикорупційний суд заочно заарештував ексдиректора «Укрспецекспорту»

Перегудова підозрюють у заволодінні майже $23,5 млн на контрактах з урядом Іраку

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Дмитра Перегудова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад $23 млн на іноземних контрактах. Про це повідомила пресслужба суду.

У ВАКС підтвердили, що рішення було ухвалено ще 11 січня.

«Клопотання задовольнити. Обрати підозрюваному (Дмитру Перегудову – ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніш як через 48 годин з часу доставки (Перегудова – ред.) до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку», – йдеться в рішенні.

Ще у березні 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила Перегудову про підозру. Його також оголосили в розшук і тому НАБУ розпочало процедуру заочного засудження. За версією слідства, Перегудов, перебуваючи на посаді гендиректора «Укрспецекспорту», знав про укладання контрактів між державним підприємством спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес» і міністерством оборони Іраку. Йшлося про ремонт вертольоту МІ-8Т на суму 3,6 млн дол; постачання 6 літаків АН-32Б на суму 99 млн. дол. та поставку 420 одиниць колісних бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі на суму 457,5 млн. дол.

На думку слідчих, Перегудов мав за мету заволодіти частиною коштів, отриманих за вказаними контрактами, зловживаючи своїм службовим становищем. Він уклав агентські угоди із компаніями Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd та договір відступлення права вимоги із компанією Lionel Europe Corporation, низку додаткових угод до них та актів виконаних робіт за нібито надані консультаційні послуги, які насправді вказаними компаніями не надавались.

У подальшому, на підставі даних договорів та підписаних актів виконаних робіт на рахунки компаній Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd та Lionel Europe Corporation безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 23,49 млн дол, що належали українським підприємствам, за послуги, які фактично не надавались. Як встановили слідчі, Перегудов 11 листопада 2016 року залишив Україну рейсом Київ-Париж і не повернувся.