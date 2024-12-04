Онлайн-трекінг повісток. Міноборони розповіло про розробку нової функції

Черногоренко: Якщо уряд підтримає цю ініціативу і буде ухвалене відповідне законодавство, ми зможемо розробити цю функцію доволі швидко

Міноборони зараз намагається оцінити ризики, переваги та можливі труднощі такого оновлення

У Міноборони розглядають можливість впровадження в «Резерв+» функції трекінгу повісток, яка дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання паперових повісток. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, ідея запровадити такий сервіс виникла через численні запити від громадян і компаній. Люди хочуть відстежувати статуси своїх повісток, щоб уникнути штрафів чи непорозумінь, пов'язаних із їхнім отриманням.

«Бувають ситуації, коли повістка надходить поштою, а людина не в курсі. Можливо, вона перебуває в іншому місті, у відрядженні чи у відпустці», – пояснила заступниця міністра.

Черногоренко зазначила, що з технічного боку реалізувати функцію трекінгу в «Резерв+» нескладно. Зараз Міноборони намагається оцінити ризики, переваги та можливі труднощі.

«Ми опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси й мінуси, всі можливі вузькі місця. Якщо уряд підтримає цю ініціативу і буде ухвалене відповідне законодавство, ми зможемо розробити цю функцію доволі швидко», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, як саме розшукують громадян, які порушили правила військового обліку. За його словами, людина, яка не уточнила свої дані у ТЦК, автоматично в розшук не подається.

«Загалом, якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки – частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи», – додав Роман Істомін.

Загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК та СП немає. Інформація до поліції передається по кожному окремому правопорушнику, пояснив представник ТЦК.

До слова, у Черкасах представники ТЦК вручають військовозобов’язаним жінкам повістки, що стосуються взяття на військовий облік. Про це повідомивначальник Черкаського центру комплектування та соціальної підтримки Олег Тимошенко.

«Вручали і вручаємо, але це повістки насамперед, що стосуються взяття на військовий облік. Якщо ми під час перевірки підприємств бачимо, що там є медичний працівник, ми видаємо розпорядження з повістками, щоб ці люди прийшли до нас і стали на облік. Це не масове явище. Повістки спеціально, щоб призвати військовозобов’язаних жінок, не видають. Служба жінок передбачена за добровільною згодою», – пояснив Тимошенко.