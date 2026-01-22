БЕБ розпочала розслідування проти деяких телеграм-каналів «мільйонників»

Telegram-канали підпадають під дію законодавства України та зобов’язані платити податки за комерційну діяльність

Детективи перевірять ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства

Бюро економічної безпеки відреагувало на інформацію про ймовірну незаконну діяльність телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією. Розпочаток досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства.

«БЕБ наголошує: телеграм-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки. БЕБ діє системно. Правила єдині для всіх – незалежно від платформи, аудиторії чи формату діяльності», – йдеться в заяві.

Напередодні нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про найбільші анонімні телеграм-канали України. За його словами, вони заробляють на замовних публікаціях, маніпулюють громадською думкою та залишаються поза контролем держави.

До слова, облігації Telegram на суму близько $500 млн, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Павло Дуров публічно намагався дистанціюватися від Москви.