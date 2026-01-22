Головна Країна Кримінал
БЕБ розпочала розслідування проти деяких телеграм-каналів «мільйонників»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
БЕБ розпочала розслідування проти деяких телеграм-каналів «мільйонників»
Telegram-канали підпадають під дію законодавства України та зобов’язані платити податки за комерційну діяльність
фото: picture alliance

Детективи перевірять ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства

Бюро економічної безпеки відреагувало на інформацію про ймовірну незаконну діяльність телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією. Розпочаток досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства.

«БЕБ наголошує: телеграм-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки. БЕБ діє системно. Правила єдині для всіх – незалежно від платформи, аудиторії чи формату діяльності», – йдеться в заяві.

Напередодні нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про найбільші анонімні телеграм-канали України. За його словами, вони заробляють на замовних публікаціях, маніпулюють громадською думкою та залишаються поза контролем держави.

До слова, облігації Telegram на суму близько $500 млн, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Павло Дуров публічно намагався дистанціюватися від Москви.

