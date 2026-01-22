БЕБ розпочала розслідування проти деяких телеграм-каналів «мільйонників»
Детективи перевірять ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства
Бюро економічної безпеки відреагувало на інформацію про ймовірну незаконну діяльність телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією. Розпочаток досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства.
«БЕБ наголошує: телеграм-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки. БЕБ діє системно. Правила єдині для всіх – незалежно від платформи, аудиторії чи формату діяльності», – йдеться в заяві.
Напередодні нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про найбільші анонімні телеграм-канали України. За його словами, вони заробляють на замовних публікаціях, маніпулюють громадською думкою та залишаються поза контролем держави.
До слова, облігації Telegram на суму близько $500 млн, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Павло Дуров публічно намагався дистанціюватися від Москви.
